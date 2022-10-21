"Много бестолковых браков, разводов, романов": Лолита высказалась о своей "несчастной" жизни

Лолита высказалась о своей "несчастной" жизни/ УНИАН

Лолита Милявская, которая была замужем пять раз, рассказала, как относится к своей личной жизни.

Ее уже неоднократно осуждали, критиковали и даже насмехались за неудачи в браке. Лолита же считает, что он счастлива.

"С точки зрения людей, далеких от нашей профессии, я человек, который не состоялся в семье, у меня, на их взгляд, неудачная жизнь — много бестолковых браков, разводов, романов. Собственно, я и продолжаю в том же духе. Но я не ставлю себе задачи еще раз сходить в загс. И при этом считаю свою жизнь более чем удачной. Тут вопрос выбора. Я выбирала работу. Все мои мужья и немужья могут подтвердить, что, если на чаше весов будет мужчина или работа, я выберу работу", - заявила певица.

Напомним, ранее Лариса Долина, которую все чаще критикуют за внешний вид, "взорвалась" гневной канонадой в адрес ненавистников. 67-летняя заявила, что ей нравится молодежный стиль и она не будет прятать фигуру под свободной одеждой.

Также мы сообщали, что скандальная российская певица украинского происхождения Лолита, которая молчит о войне в Украине, поддерживая таким образом агрессию России, поделилась видео, в котором назвала свои концерты психотерапией.

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