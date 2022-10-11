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Долина и Лолита падают в ноги российским властям: выяснилась неожиданная причина

11 октября 2022, 15:16

Лариса Долина и Лолита выступают в поддержку войны и путинского режима.

Лолита, Долина
Долина и Лолита падают в ноги российским властям / скриншот

Российские певицы Лариса Долина и Лолита Милявская, которые поддерживают войну в Украине, пытаются всячески выслужится перед режимом Путина.

Шоумен Рустам Солнцев считает, что такое поведение артисток обусловлено их лицемерием.

"Перепуганная насмерть Лариса Долина, готовая всякий раз лизоблюдничать, лакействовать, кланяться, раболепствовать, служить высшему начальству, теперь получает от подписчиков за все. Ругают ее гардероб: будь она одета как бабка, ей достанется за это, оденется, как будто замуж собирается, ей и за это прилетит", - заявил блогер.

По его словам, Лолита и Долина уже сходят с ума.

"Измотанные, истерзанные, как портовые шлюхи, старые женщины стараются угодить и власти, и зрителю. Время кричать: "Караул!". Ведь сейчас с концертами будет полная беда. В стране наступило безвременье, когда на концерт не пойдет практически никто. Тем более, на пересортицу с Ларисой Долиной. Я таких желающих не знаю. Эти измочаленные женщины стоят на странном перепутье. Конечно, они теперь выбирают поклоны, служение и моральное изнасилование себя во все места. Потому что понимают, что зарабатывать могут, только прислуживая. Им нужны только мероприятия, оплаченные государством", - заключил шоумен.

Напомним, ранее Лариса Долина, которую все чаще критикуют за внешний вид, "взорвалась" гневной канонадой в адрес ненавистников. 67-летняя заявила, что ей нравится молодежный стиль и она не будет прятать фигуру под свободной одеждой.

Также мы сообщали, что скандальная российская певица украинского происхождения Лолита, которая молчит о войне в Украине, поддерживая таким образом агрессию России, поделилась видео, в котором назвала свои концерты психотерапией.

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Автор: Сергей Кущ
Лолита Милявская Лариса Долина
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