"Меня раздражают русские песни": Зибров жестко обрушился на молодежь

Эстрадный певец и народный артист Украины Павел Зибров рассказал о своем раздражении от русского языка.

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Павел Зибров говорит, что не остается безучастным и пытается украинизировать юных людей / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Легенда украинской поп-музыки и главный усач украинской эстрады Павел Зибров рассказал о том, как сильно его раздражает, когда он слышит русский язык (особенно от молодежи). Об этом он рассказал в интервью журналисту и медиаменеджеру Дмитрию Гордону.

"Пусть старшие говорят, к ним претензий никаких нет. А бывает молодежь, там 12 лет, подростки. И я думаю: "Блин, вас же учила украинская школа", – объяснил он.

Однако Зибров говорит, что не остается безучастным и пытается украинизировать юных людей.

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"Я иногда делаю замечания. Откуда ты? Из Киева? На каком языке ты говоришь?Меня раздражают русские песни, если я где-то слышу. У меня какое-то к русскому языку сейчас отвращение такое", – сказал певец.

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