"Меня раздражают русские песни": Зибров жестко обрушился на молодежь

Легенда украинской поп-музыки и главный усач украинской эстрады Павел Зибров рассказал о том, как сильно его раздражает, когда он слышит русский язык (особенно от молодежи). Об этом он рассказал в интервью журналисту и медиаменеджеру Дмитрию Гордону.
"Пусть старшие говорят, к ним претензий никаких нет. А бывает молодежь, там 12 лет, подростки. И я думаю: "Блин, вас же учила украинская школа", – объяснил он.
Однако Зибров говорит, что не остается безучастным и пытается украинизировать юных людей.
"Я иногда делаю замечания. Откуда ты? Из Киева? На каком языке ты говоришь?Меня раздражают русские песни, если я где-то слышу. У меня какое-то к русскому языку сейчас отвращение такое", – сказал певец.
Напомним, ранее украинская бизнесвумен и возлюбленная Владимира Дантеса Даша Кацурина раскрыла свой редкий диагноз и показала, как певец помогает ей справляться с болезнью.
Также украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала, когда ей назначен срок третьих родов. Также она обсудила имя, которое она с мужем даст ребенку.
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