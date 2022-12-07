"Мечтаю приехать на обмен и встретить побратимов": защитник Мариуполя "Орест" побывал на шоу "Сніданок з 1+1"

Эксклюзивно в эфир "Завтрака с 1+1" на ТЕТ приходил легендарный защитник Мариуполя Дмитрий Козацкий (позывной "Орест").

"Орест" / Пресс-служба "1+1"

На днях Дмитрий в своих соцсетях сообщил, что после многомесячного российского плена и реабилитации возвращается в военную службу. Однако отметил, что это происходит по стандартной процедуре. И он не возвращается на передовую. Потому и попросил его не героизировать.

"Есть такая процедура, потому что в стране военное положение. Я не могу уволиться, например, по состоянию здоровья, поскольку я здоров, Слава Богу. Не важно, вернулся ты из плена или нет, у нас всех есть определенная обязанность, и поэтому я сейчас буду продолжать военную службу. Так должно быть, пока не завершится военное положение. Наши дороги с полком "Азов" пока разошлись, мое рабочее место занято, но я всегда буду помнить эти -- лучшие - времена нашей военной службы в таком легендарном подразделении", – сказал он.

Кроме того, "Орест" хочет продолжать профессионально заниматься фотографией. Говорит, что уже приобрел новый объектив в США, где недавно был со специальной миссией.

"Я поехал в США по приглашению нашего украинского посольства. Меня пригласили на презентацию фотокниги, где были представлены работы международных фотографов по теме войны в Украине. И я был на обложке фотокниги. Потом мы также ездили на презентацию фильма Евгения Афинеевского – Freedom on Fire, который тоже показывает войну в Украине", - отметил он.

Также Казацкий поведал, как - впервые после плена - в США он встретился с жительницей Мариуполя Анной Зайцевой, которая весной была в заложниках на "Азовстали". Именно в этих стенах Анна и Дмитрий познакомились. "Орест" признался, что был очень счастлив видеть ее и подчеркнул, что почти все гражданские, которые были с ним там, на "Азовстале", стали для него настоящими родственниками.

В завершение своего рассказала Козацкий поделился своими сокровенными мечтами.

"Мечты сейчас – это о том, что очень тяжело получить. Фотографией я могу заниматься хоть каждый день, ездить по Украине, есть, что желаю, но многие мои собратья до сих пор находятся в плену. Моя мечта – приехать на обмен и встретить всех побратимов, увидеть и обнять", - подытожил он

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