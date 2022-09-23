10 дней не давали пить и похудел до 55 кг: мама освобожденного азовца 'Ореста' рассказала о состоянии сына

Скриншот видео "Завтрак 1+1"

Любимая программа украинских телезрителей "Завтрак с 1+1" в эфире телеканала ТЕТ в будни с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам о оперативных новостях в стране и привлекать специалистов из различных отраслей.

Позавчера состоялось одно из важнейших событий войны: удалось обменять 215 украинских защитников, среди которых 108 бойцов полка "Азов". Среди уволенных – руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка" и старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов, военный медик Марьяна Мамонтова, которая находилась в плену беременной, командир полка "Азов" Денис Прокопенко, командир морпехов Сергей Волынский с позывным "Волына", а также Дмитрий "Орест" Казацкий — автор легендарных фото с Азовстали. Четыре месяца наши защитники и защитницы находились в плену врага.

Эксклюзивно к "Сніданку з 1+1" присоединилась мама Дмитрия Казацкого – Ирина Юрченко, которая рассказала, в каком состоянии сейчас находится сын и об их первой встрече после плена. Говорит, что последние дни пребывает в невероятно приподнятом настроении.

"Я хочу сказать, что мы очень счастливы, но еще борьба и освобождение Украины продолжается. Мы обняли Диму, это была такая встреча! Я очень боялась, что он изменится, что его события сломают, но нет! Наши люди и наши воины – несокрушимы. Он похудел до 55 килограммов, во время встречи почти час не разговаривал, ведь эти четыре месяца плена им не разрешали общаться. Я переживаю невероятный шквал эмоций и хочу, чтобы их почувствовала каждая мама, каждая семья нашей страны. Чтобы мы дождались всех из плена, с войны живыми и целыми. И чтобы мы победили", - прокомментировала мама Ореста.

Относительно подробностей жизни сына в плену, Ирина рассказала, что они с Дмитрием почти не говорили об этих моментах, однако некоторыми воспоминаниями он таки поделился с мамой. По ее словам, наши защитники пережили голод, физические и моральные издевательства.

"Ему давали кусочек хлеба, а он его делил на три части, чтобы поесть в течение дня. Это просто ужас 21 века. Он рассказал, что им 10 дней не давали пить воды. И говорит, что отныне ценит каждый кусок хлеба и еду вообще. За время плена он прочитал Библию и сказал мне: "Мама, теперь я знаю, чему ты нас учила. Я тихонько читал "Отче наш", молился и разговаривал с Богом",- откровенно рассказала Ирина.

Наши защитники уже в Украине, однако сейчас находятся на реабилитации. Как говорит мама Ореста, им надо влиться в обычную жизнь, ведь они из нее выбились на 7 месяцев. Впереди их ждет работа с врачами и психологами, а родные надеются, что смогут периодически с ними встречаться. Ирина подчеркнула, что сын мечтает снова вернуться к фотоделу, говорит, что нужно дальше жить и работать.

Также эксклюзивно к "Сніданку з 1+1" присоединилась сестра Сергея Волынского – Татьяна Харько. По договоренностям, "Волына", который является одним из пяти командиров полка "Азов", которые до конца войны должны находиться на территории Турции. По словам сестры, ей уже удалось пообщаться с братом по телефону.

"Когда я услышала голос своего брата - это был самый счастливый момент в моей жизни. Понимаешь, что самое страшное все позади для ребят, которых освободили. Однако очень печально, что большое количество наших героев все еще остаются в плену. Печально, ведь мы все видели, в каком состоянии они возвращаются оттуда, какие все худые. И для ребят, которые еще в плену, этот ад продолжится",- поделилась Татьяна.

Сестра "Волыны" рассказала, что об обмене она и девушки из "Ассоциации семей защитников "Азовстали" узнали непосредственно утром в день события. Представители и представительницы организации были приглашены на обмен для встречи героев и их поддержки. Однако кого именно будут обменивать-они не знали.

"Я ехала на эту встречу и не знала, будет мой брат обменян или нет. Когда ребята начали выходить из автобусов, я их расспрашивала, видел ли кто-то "Волыну". И один из воинов, возможно по ошибке, или я не так его поняла, словно сказал, что видел его в одном из автобусов. Я начала активнее бегать и спрашивать. И потом поняла, что скорее всего брат не приехал сегодня. Новости не смотрела, была там, с нашими защитниками, поддерживала их и девушек, кого-то фотографировала на память. И тут звонят и я слышу голос своего брата", - рассказала сестра Волынского.

Татьяна призналась, что это был достаточно эмоциональный момент и она до конца не могла поверить, что ей звонит Сергей. И добавила: "Не знаю, сколько раз я выкрикнула его имя. Это была очень короткая беседа, много информации он не успел рассказать".

Сестра военного говорит, что впоследствии семья планирует приехать к Волынскому в Турцию.

Напоминаем, ежедневно на зрителей "Завтрака с 1+1" ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.