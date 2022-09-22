"Все свободны": знаменитая российская ведущая собралась воевать в Украине

Лера Кудрявцева / modnohod.ru

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая с первых дней войны молчала, но вскоре поддержала политику диктатора Путина, сделала громкое заявление.

Кудрявцева не скрывает, что переживает по поводу войны и объявлению мобилизации в РФ. По словам ведущей, она готова помогать стране-агрессору.

"Я всегда была эмпатом. Всегда переживала за все больше остальных. Клянусь! Я больше никогда не скажу, что меня нечем удивить. Не хочу писать, но придется. Но... Меня лично не спрашивали, чего я хочу. Я живу в России и если уж понадобится пойти бабам на фронт. Пойду. Все свободны", - объявила Кудрявцева в соцсети.

Ведущая также заявила, что и ее сын тоже не останется в стороне после объявления частичной мобилизации.

"Что тут думать. Надо, значит, надо", - сказал она.

Как ранее сообщали, украинская телеведущая Леся Никитюк обратилась к российскому певцу Сергею Лазареву.

На своей странице в Instagram, Никитюк процитировала пост Лазарева, в котором он рассказывает про некую девочку Настю, которую "нацисты обстреляли в 2013 году", о том, как он ей помогает, а также о том, как к бедной девочке Насте не может попасть ее мама, так как "ВСУ постоянно обстреливают школы, больницы, бьют по жилым домам".

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