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Маша Кондратенко прокомментировала слухи о романе с известным певцом

Даяна Швец
30 августа 2024, 04:00
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Украинской певице Кондратенко давно приписывают роман с другим популярным певцом.
Кондратенко, ОСТИ
Кондратенко и OSTY снялись в романтическом клипе / Коллаж: Главред, скриншот Ютуб

Фанаты Маши Кондратенко давно фантазируют о новом романе артистки и популярного певца OSTY. Слухи и интрига обострилась после выхода их совместного клипа "Белые ночи". Существует ли действительно роман, певица рассказала в интервью изданию "ТыКиев".

В клипе артисты близко взаимодействуют и играют романтические сцены, как влюбленная пара.

Кто такая Маша Кондратенко?

Маша Кондратенко - украинская певица, актриса и блогер. Стала известной после съемок в телесериале "Школа" (2018-2019), где она играла школьницу Соню. Финалистка десятого сезона талант-шоу "Голос страны" (2020), сообщает "Википедия".

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Фанаты пришли к выводу и начали прогнозировать, что звезд связывают чувства ближе, чем просто искусство. Однако Маша не хочет раскрывать детали своих отношений.

"Я бы не хотела пока раскрывать какие-то подробности своей личной жизни, потому что немного суеверна. Несколько раз я афишировала свои отношения в соцсетях, и почему-то они очень быстро заканчивались. Поэтому теперь решила, что если уж жизнь показывает мне, что я наступаю на одни и те же грабли, лучше сделать определенные выводы - не делиться подробностями", - призналась Кондратенко.

Маша Кондратенко - последние новости

Недавно Маша Кондратенко оценила слухи о том, что она - Клавдия Петровна. Новости о том, что в образе Klavdia Petrivna записывается и выступает именно Кондратенко, появились не так давно.

В феврале 2024 года Маша во время церемонии награждения лауреатов музыкальной премии издания Liroom вышла на сцену, чтобы получить награду, присужденную Klavdia Petrivna в номинации "Дебют года".

Однако в начале августа Klavdia Petrivna раскрыла свою личность. Одной из самых загадочных фигур украинского шоубиза несомненно является Клавдия Петровна, однако в последнем клипе фаны наконец увидели разгадку ее образа.

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