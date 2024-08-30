Маша Кондратенко прокомментировала слухи о романе с известным певцом

Фанаты Маши Кондратенко давно фантазируют о новом романе артистки и популярного певца OSTY. Слухи и интрига обострилась после выхода их совместного клипа "Белые ночи". Существует ли действительно роман, певица рассказала в интервью изданию "ТыКиев".
В клипе артисты близко взаимодействуют и играют романтические сцены, как влюбленная пара.
Кто такая Маша Кондратенко?
Маша Кондратенко - украинская певица, актриса и блогер. Стала известной после съемок в телесериале "Школа" (2018-2019), где она играла школьницу Соню. Финалистка десятого сезона талант-шоу "Голос страны" (2020), сообщает "Википедия".
Фанаты пришли к выводу и начали прогнозировать, что звезд связывают чувства ближе, чем просто искусство. Однако Маша не хочет раскрывать детали своих отношений.
"Я бы не хотела пока раскрывать какие-то подробности своей личной жизни, потому что немного суеверна. Несколько раз я афишировала свои отношения в соцсетях, и почему-то они очень быстро заканчивались. Поэтому теперь решила, что если уж жизнь показывает мне, что я наступаю на одни и те же грабли, лучше сделать определенные выводы - не делиться подробностями", - призналась Кондратенко.
Маша Кондратенко - последние новости
Недавно Маша Кондратенко оценила слухи о том, что она - Клавдия Петровна. Новости о том, что в образе Klavdia Petrivna записывается и выступает именно Кондратенко, появились не так давно.
В феврале 2024 года Маша во время церемонии награждения лауреатов музыкальной премии издания Liroom вышла на сцену, чтобы получить награду, присужденную Klavdia Petrivna в номинации "Дебют года".
Однако в начале августа Klavdia Petrivna раскрыла свою личность. Одной из самых загадочных фигур украинского шоубиза несомненно является Клавдия Петровна, однако в последнем клипе фаны наконец увидели разгадку ее образа.
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