Маски сброшены: Klavdia Petrivna раскрыла свою личность

Одной из самых загадочных фигур украинского шоубиза несомненно является Клавдия Петровна, однако в последнем клипе фаны наконец увидели разгадку ее образа.

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Klavdia Petrivna впервые засветила лицо / коллаж: Главред, Фото: Пресс-служба Артема Пивоварова, фото: instagram.com/klavdia_petrivna

Исполнительница хитов "Найди меня" и "Я тобі брехала" больше года сохраняет свою анонимность, однако после нового клипа поклонники таки сошлись на версии, кто же скрывается за красной шалью.

8 августа Клавдия Петровна презентовала работу "Їде дах", записанную совместно с Машей Кондратенко. Что интересно, именно Маша когда-то намекала, что она и есть анонимная певица.

В январе Клавдия Петровна победила в номинации "дебют года" на музыкальной премьере от "Лирум". За наградой на сцену вышла именно украинская певица Кондратенко.

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Однако, в новой видеоработе становится понятно, что автор песни "Ванька-встанька" - точно не Klavdia Petrivna. Скорее всего, за этим образом скрывается Соломия Опрышко. Ранее на эту версию намекали блогер Богдан Беспалов и певица Алина Гросу.

Кто такая Klavdia Petrivna? Klavdia Petrivna (укр. Клавдия Петровна) - украинская певица, автор песен и музыкант, которая скрывает свою личность. Приобрела быструю популярность в социальной сети TikTok. Ее треки набирают миллионы прослушиваний на YouTube и стриминговых сервисах. В начале 2024 года возглавила чарты украинских радиостанций с песней "Найди меня", пишет Википедия.

Автор Telegram-канала Bezodnya Music Максим Нагорняк обратил внимание, что в клипе "Їде дах" снимается и значится в титрах Соломия Опрышко. Она играет роль простой девушки, которая почти весь клип сидит на диване.

По сценарию в конце клипа в кадре появляется звезда Klavdia Petrivna в своем традиционном образе - длинной накидке и широкополой шляпе, которая скрывает лицо, а "домашний" персонаж плавно исчезает.

Нагорняк убежден, что таким образом авторы видеоработы намекают, что Клавдия Петровна - это Соломия Опрышко.

Новый клип артистки просто разорвал сеть, а украинские слушатели начали наперегонки писать свои версии, кого же скрывает черная шляпа:

"Все наконец показали кто она. Там где три человека сидят в кадре - третий это Соломия Опрышко. Когда Клавдия в клипе выходит на сцену - Соломия исчезает из кадра"; "Наконец-то мы увидели Соломию"; "Сначала хотел написать, что К.Петровны мало в клипе, а потом присмотрелся и увидел Соломию"; "Ну вот и дождались! Пани Соломия и есть КП! Хотя внимательным поклонникам это уже было понятно давно!".

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