Джоли сделала Брэда Питта виновным в аварии приемного сына

Голивудская актриса сильно переживает из-за аварии с ее сыном.

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Анджелина Джоли с детьми не живет Брэд Питт / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Анджелина Джоли в замешательстве после того, как ее сын Пакс Джоли-Питт чуть не погиб в аварии на мотоцикле, и источники эксклюзивно сообщают In Touch, что это сделало ее еще более решительной в переезде всех детей из Лос-Анджелеса, поскольку она взволнована, как никогда раньше.

Сообщается, что 29 июля 20-летний Пакс врезался на своем электрическом велосипеде в заднюю часть автомобиля на перекрестке возле дома Анджелины в районе Лос-Фелис в Лос-Анджелесе.

Во время аварии на Паксе не было шлема, и свидетели сказали, что он испытывал боль в бедре и получил травму головы, прежде чем врачи скорой помощи доставили его в местную больницу.

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Он пережил инцидент, и, как сообщается, ему предстоит долгий путь к выздоровлению.

"Анджелина так благодарна, что он выжил, и делает все возможное, чтобы держаться храбро, но она абсолютно опустошена тем, что это произошло", — говорит источник. "Она в ужасе от того, что Пакс не носил шлема, но сейчас она сосредоточена только на том, чтобы вылечить его, а затем сделать все возможное, чтобы еще больше защитить всех детей", - сообщает СМИ.

Ситуация с Паксом только усугубила положение между Анджелиной и бывшим Брэдом Питтом, которые находятся в ожесточенной вражде с тех пор, как расстались в 2016 году.

Кто такая Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

"Конечно, Брэд очень сочувствует, он до сих пор горячо любит Пакса и так же растерялся, когда узнал, что его срочно доставили в больницу", — говорит источник. "Но, с точки зрения Анджелины, это не заставляет ее чувствовать себя намного лучше. Она считает, что он совершенно недооценивает те сложности, через которое ей приходится пройти как родителю-одиночке, и что в первую очередь он виноват в том, что она оказалась в такой ситуации, потому что он разрушил их семью своей невнимательностью".

Инсайдер сообщает, что мама шестерых детей считает 60-летнего Брэда "полным бездельником", добавляя: "Люди понятия не имеют, через что она прошла, и продолжает самостоятельно воспитывать шестерых молодых людей, в то время как все, что он делает, это тратит деньги".

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