20 лет "Отчаянным домохозяйкам": как сейчас выглядят главные героини сериала

Главные героини сериала "Отчаянные домохозяйки" и сейчас могли бы собраться и устроить милый скандальчик.

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Отчаянные домохозяйки тогда и сейчас - как выглядят актрисы из Отчаянных домохозяек / коллаж: Главред, фото: imdb.com

В октябре 2024 года исполнится 20 лет с выхода первой серии американского трагикомедийного сериала "Отчаянные домохозяйки". На целых восемь лет приключения Линетт Скаво, Бри Ван де Камп, Сьюзан Майер и Габриэль Солис приковали к экранам миллионы зрителей.

Идея о том, что в сонном пригороде, за идеальными белыми заборчиками могут прятаться нешуточные страсти, моментально завоевала аудиторию. При этом в восторге были не только зрители, но и кинокритики. Шоу было удостоено трех "Золотых глобусов", семи "Эмми" и четырех наград Гильдии киноактеров США.

Двадцать лет - срок нешуточный. Главред сделал для вас подборку - как сейчас выглядят Отчаянные домохозяйки.

видео дня

Тери Хэтчер - Сьюзан Майер

Тери Хэтчер / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/officialterihatcher

Фелисити Хаффман - Линетт Скаво

Фелисити Хаффман / коллаж: Главред, фото: imdb.com, ua.depositphotos.com

Марсия Кросс - Бри Ван де Камп

Марсия Кросс / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/reallymarcia

Ева Лонгория - Габриэль Солис

Ева Лонгория / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/evalongoria

Николлетт Шеридан - Иди Бритт

Николлетт Шеридан / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/nicollettesheridan

Ванесса Уильямс - Рене Перри

Ванесса Уильямс / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/vanessawilliamsofficial

Что такое "Отчаянные домохозяйки"? Отчаянные домохозяйки - американский телесериал производства ABC Studios. Его снимали с 2004 по 2012 год - за это время вышло 180 серий (8 сезонов). В основе сюжета - жизнь четырех подруг-домохозяек в американском пригороде. Голос за кадром принадлежит их пятой подруге, которая в начале истории соврешила самоубийство. Она же является рассказчиком о приключениях главных героинь.

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