20 лет "Отчаянным домохозяйкам": как сейчас выглядят главные героини сериала

В октябре 2024 года исполнится 20 лет с выхода первой серии американского трагикомедийного сериала "Отчаянные домохозяйки". На целых восемь лет приключения Линетт Скаво, Бри Ван де Камп, Сьюзан Майер и Габриэль Солис приковали к экранам миллионы зрителей.
Идея о том, что в сонном пригороде, за идеальными белыми заборчиками могут прятаться нешуточные страсти, моментально завоевала аудиторию. При этом в восторге были не только зрители, но и кинокритики. Шоу было удостоено трех "Золотых глобусов", семи "Эмми" и четырех наград Гильдии киноактеров США.
Двадцать лет - срок нешуточный. Главред сделал для вас подборку - как сейчас выглядят Отчаянные домохозяйки.
Тери Хэтчер - Сьюзан Майер
Фелисити Хаффман - Линетт Скаво
Марсия Кросс - Бри Ван де Камп
Ева Лонгория - Габриэль Солис
Николлетт Шеридан - Иди Бритт
Ванесса Уильямс - Рене Перри
Что такое "Отчаянные домохозяйки"?
Отчаянные домохозяйки - американский телесериал производства ABC Studios. Его снимали с 2004 по 2012 год - за это время вышло 180 серий (8 сезонов). В основе сюжета - жизнь четырех подруг-домохозяек в американском пригороде. Голос за кадром принадлежит их пятой подруге, которая в начале истории соврешила самоубийство. Она же является рассказчиком о приключениях главных героинь.
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