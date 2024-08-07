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В прыщах и со шприцом: Василенко из "Школы" рассказала про неизлечимую болезнь

Анна Подгорная
7 августа 2024, 19:29
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Лиза Всиленко учится жить в новых реалиях из-за особенностей организма.
Лиза Василенко
Чем болеет Лиза Василенко - у Елизаветы Василенко неизлечимая болезнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com/elizabethvasilenko

Украинская модель и актриса Лиза Василенко, которая до полномасштабной войны нелестно отзывалась про Украину, а теперь перебралась из страны-оккупанта в Лондон, призналась, что неизлечимо больна.

В своем блоге в Instagram она сперва опубликовала снимок, где она в слезах, а все ее тело покрывают прыщи. Позже на странице своего бойфренда, российского репера Моргенштерна, ее "поймали" на фото со шприцем в руке.

Василенко в своем недавнем интервью рассказала про сыпь и свою болезнь, с которой ей придется научиться жить. Сыпь - аллергическая, правда ее возбудитель Лизе неизвестен. "Меня действительно жестко обсыпало, аллергическая реакция была. Непонятно, что это было. Даже сейчас мне никто не дал вывод, что это было. То есть это какой-то вирус, который не передается. Но мое тело из-за нервного срыва отреагировало на это таким образом, покрыв меня очень сильной сыпью. Сходила я недавно к дерматологу. Меня осмотрели и приписали антигистамины, чтобы помогло, а также антидепрессанты", - говорит звезда.

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Что же касается шприца, то он оказался инсулиновым - у Лизы Василенко диабет первого типа. "Я недавно узнала, что диабетик. У меня диабет первого типа, который не лечится. На самом деле это просто про диету и контроль за уровнем сахара. Иногда доходит до [неприятностей]", - делится модель.

Лиза Василенко
Чем болеет Лиза Василенко - у Елизаветы Василенко неизлечимая болезнь / instagram.com/elizabethvasilenko
Лиза Василенко, Моргенштерн
Чем болеет Лиза Василенко - у Елизаветы Василенко неизлечимая болезнь / instagram.com/morgen_shtern

Кто такая Елизавета Василенко?

Елизавета Василенко - украинская актриса, модель и блогерка. Наиболее известна благодаря роли Лолы Гавриленко в украинском подростковом сериале "Школа". После успешных съемок перебралась в рф. После начала полномасштабной войны покинула страну-оккупанта.

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