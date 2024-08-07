Жена Юрия Ткача загремела в больницу: пришлось ли лечь под нож

В своем Instagram Виктория Ткач показалась в больнице и объяснила, с какой проблемой столкнулась.
Жена комика поделилась с поклонниками, что, к сожалению, в ее почках образовались камни. Поэтому, специалисты посоветовали ей сделать операцию и удалить образование. К слову, Виктории повезло, ведь врачи нашли только один камень размером в 1 см.
"Ну, что, есть ли у меня здесь такие же заводы, как и я, по производству камней в почках? Сегодня (7 августа - прим. ред.) буду прощаться с моим малым размером в 1 см", - поделилась с пользователями Виктория.
Спустя некоторых время после операции жена Юрия Ткача опубликовала сторис на странице в Instagram и показалась в больничной палате.
Виктория рассказала подписчикам, что с ней все хорошо - процедура прошла успешно и врачи удалили камни из ее почек.
Избранница шоумена также опубликовала снимок, на котором позировала перед камерой. Женщина улыбалась и подписала фотографию словом: "Готово".
Сейчас Виктория Ткач чувствует себя прекрасно и готовится вернуться в семью.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Звезда "Дизель Шоу" Яна Глущенко тоже, к сожалению, не так давно загремела в больницу. Накануне госпитализации Глущенко полакомилась морепродуктами, что в свою очередь привело к острой аллергической реакции - отеку Квинке, который может даже перекрывать дыхательные пути. Это уже четвертый отек подряд, по словам Глущенко. После тяжелого приступа артистка оказалась под капельницами.
Дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко - Виталина Ющенко также недавно попала в неприятную ситуацию. Она поделилась с поклонниками, что почувствовала онемение от укуса шершня и просит о помощи. Она добавила, что отец ее еще с детства предупреждал об опасности от шершня. Виталина опубликовала пост, в котором спросила совета у своих подписчиков.
А вот Звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый постепенно возвращается к жизни - врачам удалось чудом поставить комика на ноги. Сейчас артист проходит реабилитацию после ранения на фронте - серьезного осколочного поражения. Розовый поблагодарил врачей и заявил, что уже чувствует себя лучше и даже пробует играть в теннис.
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