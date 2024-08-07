Жена Юрия Ткача загремела в больницу: пришлось ли лечь под нож

У жены актера студии "Квартал 95" Юрия Ткача Виктории начались проблемы со здоровьем, поэтому она была вынуждена обратиться к врачам.

https://stars.glavred.info/zhena-yuriya-tkacha-zagremela-v-bolnicu-prishlos-li-lech-pod-nozh-10586567.html Ссылка скопирована

Жена Юрия Ткача рассказала о проблемах со здоровьем / Коллаж: Главред, Фото: instagram.com/yuriy_tkach, instagram.com/viktoriya_tka4

В своем Instagram Виктория Ткач показалась в больнице и объяснила, с какой проблемой столкнулась.

Жена комика поделилась с поклонниками, что, к сожалению, в ее почках образовались камни. Поэтому, специалисты посоветовали ей сделать операцию и удалить образование. К слову, Виктории повезло, ведь врачи нашли только один камень размером в 1 см.

видео дня

"Ну, что, есть ли у меня здесь такие же заводы, как и я, по производству камней в почках? Сегодня (7 августа - прим. ред.) буду прощаться с моим малым размером в 1 см", - поделилась с пользователями Виктория.

Спустя некоторых время после операции жена Юрия Ткача опубликовала сторис на странице в Instagram и показалась в больничной палате.

Супруга Юрия Ткача в больнице / Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Виктория рассказала подписчикам, что с ней все хорошо - процедура прошла успешно и врачи удалили камни из ее почек.

Избранница шоумена также опубликовала снимок, на котором позировала перед камерой. Женщина улыбалась и подписала фотографию словом: "Готово".

Жена Юрия Ткача после операции / Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Сейчас Виктория Ткач чувствует себя прекрасно и готовится вернуться в семью.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Звезда "Дизель Шоу" Яна Глущенко тоже, к сожалению, не так давно загремела в больницу. Накануне госпитализации Глущенко полакомилась морепродуктами, что в свою очередь привело к острой аллергической реакции - отеку Квинке, который может даже перекрывать дыхательные пути. Это уже четвертый отек подряд, по словам Глущенко. После тяжелого приступа артистка оказалась под капельницами.

Дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко - Виталина Ющенко также недавно попала в неприятную ситуацию. Она поделилась с поклонниками, что почувствовала онемение от укуса шершня и просит о помощи. Она добавила, что отец ее еще с детства предупреждал об опасности от шершня. Виталина опубликовала пост, в котором спросила совета у своих подписчиков.

А вот Звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый постепенно возвращается к жизни - врачам удалось чудом поставить комика на ноги. Сейчас артист проходит реабилитацию после ранения на фронте - серьезного осколочного поражения. Розовый поблагодарил врачей и заявил, что уже чувствует себя лучше и даже пробует играть в теннис.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред