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Жена Юрия Ткача загремела в больницу: пришлось ли лечь под нож

Daiana-Ioanna Shvets
7 августа 2024, 17:47
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У жены актера студии "Квартал 95" Юрия Ткача Виктории начались проблемы со здоровьем, поэтому она была вынуждена обратиться к врачам.
Жена Юрия Ткача загремела в больницу: пришлось ли лечь под нож
Жена Юрия Ткача рассказала о проблемах со здоровьем / Коллаж: Главред, Фото: instagram.com/yuriy_tkach, instagram.com/viktoriya_tka4

В своем Instagram Виктория Ткач показалась в больнице и объяснила, с какой проблемой столкнулась.

Жена комика поделилась с поклонниками, что, к сожалению, в ее почках образовались камни. Поэтому, специалисты посоветовали ей сделать операцию и удалить образование. К слову, Виктории повезло, ведь врачи нашли только один камень размером в 1 см.

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"Ну, что, есть ли у меня здесь такие же заводы, как и я, по производству камней в почках? Сегодня (7 августа - прим. ред.) буду прощаться с моим малым размером в 1 см", - поделилась с пользователями Виктория.

Спустя некоторых время после операции жена Юрия Ткача опубликовала сторис на странице в Instagram и показалась в больничной палате.

Жена Юрия Ткача в больнице
Супруга Юрия Ткача в больнице / Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Виктория рассказала подписчикам, что с ней все хорошо - процедура прошла успешно и врачи удалили камни из ее почек.

Избранница шоумена также опубликовала снимок, на котором позировала перед камерой. Женщина улыбалась и подписала фотографию словом: "Готово".

Жена Юрия Ткача после операции
Жена Юрия Ткача после операции / Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Сейчас Виктория Ткач чувствует себя прекрасно и готовится вернуться в семью.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Звезда "Дизель Шоу" Яна Глущенко тоже, к сожалению, не так давно загремела в больницу. Накануне госпитализации Глущенко полакомилась морепродуктами, что в свою очередь привело к острой аллергической реакции - отеку Квинке, который может даже перекрывать дыхательные пути. Это уже четвертый отек подряд, по словам Глущенко. После тяжелого приступа артистка оказалась под капельницами.

Дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко - Виталина Ющенко также недавно попала в неприятную ситуацию. Она поделилась с поклонниками, что почувствовала онемение от укуса шершня и просит о помощи. Она добавила, что отец ее еще с детства предупреждал об опасности от шершня. Виталина опубликовала пост, в котором спросила совета у своих подписчиков.

А вот Звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый постепенно возвращается к жизни - врачам удалось чудом поставить комика на ноги. Сейчас артист проходит реабилитацию после ранения на фронте - серьезного осколочного поражения. Розовый поблагодарил врачей и заявил, что уже чувствует себя лучше и даже пробует играть в теннис.

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