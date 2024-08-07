Полный рот крови: свидетельница рассказала о горе в семье Анджелины Джоли

Появляется все больше подробностей о том, что случилось с сыном Анджелины Джоли.

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Сын Анджелины Джоли попал в серьезное ДТП / Коллаж Главред, фото Instagram/ paxalbum, Pixabay

Появляются новые подробности относительно аварии на электро велосипеде Пакса Джоли-Питта в Лос-Анджелесе на прошлой неделе, в результате которой 20-летний парень оказался в отделении интенсивной терапии с травмой головы.

В понедельник издание Enews поговорило с Лолой Кавалли - одной из первых людей, оказавшихся на месте аварии 29 июля, которая оказала Паксу медицинскую помощь. Именно она рассказала о травмах молодого парня сразу после аварии.

По словам Кавалли, она позвонила в службу 911, и оператор проинструктировал ее, как оценить его раны, и велел попытаться остановить любое видимое кровотечение до прибытия медиков.

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"Я не видела никаких сломанных костей, я не видела, так сказать, глубокого кровотечения. А поскольку мне было приказано оказать давление на место, где шла кровь, я не видела, где можно было бы оказать давление, потому что удар был по голове", — объяснила Кавалли. "Я понятия не имела, куда можно оказать давление, чтобы остановить кровотечение на голове", - говорит она.

Кто такая Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

"И крови было не так много. Не то, чтобы хлынул фонтан крови", — добавила она.

"Но его рот был наполнен кровью. Когда он пытался говорить, я увидела небольшую струйку крови, вытекающую изо рта", - добавила свидетельница.

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Актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

До того также Анджелина Джоли весной прошлого года приезжала в военный Львов. Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны.

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