"Уже четвертый отек Квинке": звезда "Дизель Шоу" загремела в больницу

Яна Глущенко оказалась под капельницами после тяжелого приступа.

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Яна Глущенко новости - Яна Глущенко попала в больницу с отеком Квинке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yamo4ka

Украинская артистка проекта "Дизель Шоу" Яна Глущенко провела не самый приятный вечер в больнице. Об этом актриса рассказала в своем блоге в Instagram.

В канун госпитализации Глущенко полакомилась морепродуктами, что в свою очередь привело к острой аллергической реакции - отеку Квинке, который может даже перекрывать дыхательные пути. Приступ повторялся целых четыре раза.

Комедиантка призналась: про свою аллергию на рыбу и креветки знала, но все же пошла на риск. В больнице ее состояние стабилизировали капельницей.

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"А как вы проводите вечер? У меня, например, уже четвертый отек Квинке. 38 лет, а что-то мозгов не прибавилось. У меня аллергия на креветки, мне их категорически нельзя, но я как-то определила, что их мне можно 5 штук. Так вчера и произошло, только еще добавилась одна сушеная рыбка... И вуаля! После капельницы уже лучше, но отек будет еще дней 5. Поэтому хожу эти дни хомяком, и больше никаких креветок с рыбой", - говорит Яна Глущенко.

Яна Глущенко новости - Яна Глущенко попала в больницу с отеком Квинке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yamo4ka

Что такое Дизель-шоу? Дизель-шоу - украинское юмористическое скетч-шоу. Первая трансляция состоялась в 2015 году. Всего на телевидении уже вышло 9 сезонов шоу (128 эпизодов). Во время полномасштабной войны "Дизель-шоу" гастролирует с благотворительными концертами.

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