УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Вы - никто": Узелков сделал странное заявление

Алена Кюпели
6 августа 2024, 11:42
161
Боксер Узелков заговорил о любви, на фоне того, что потерял детей.
Марина Боржемская с детьми, Вячеслав Узелков
Марина Боржемская с детьми и Вячеслав Узелков не общаются / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkova.marina, instagram.com/uzelkov_official

Украинский боксер и шоумен Вячеслав Узелков, от которого отрекся собственный сын, сделал очередное странное заявление на своей странице в Instagram.

Спортсмен опубликовал фотографию своей руки и женской, на безымянном пальце которой, красовалось кольцо. Узелков сделал пост, в котором возможно, обратился к своей бывшей семье - экс-супруге Марине Боржемской и их общим детям.

"Любовь есть, все остальные, кому тяжело жить, просто поймите, вы никто. Но спасибо, что вы есть. Потому что я важнее в вашей жизни, чем ваше окружение. Раз вы меня постоянно вспоминаете. Желаю Вам быть влюбленным и любимым человеком", - написал Узелков не называя имен.

видео дня

Кто такой Вячеслав Узелков?

Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

Узелков сделал заявление
Узелков сделал заявление / Скриншот Instagram/uzelkov_official

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее сын спортсмена публично обратился к своему отцу. На своей странице в Instagram, Роберт откровенно написал, как спортсмен обижал его и его семью, а также о том, что на самом деле никто не препятствовал их общению.

Напомним, ранее Узелков обвинял Марину в том, что она настраивает их двоих общих детей, 15-летнего Роберта и 12-летнюю Оливию, против отца. Теперь же он заявил, что Боржемская стала причиной его ссоры с мамой.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Вячеслав Узелков новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Путин "длинным рублем" гонит всех на войну: как Кремль пытается решить большую проблему

Путин "длинным рублем" гонит всех на войну: как Кремль пытается решить большую проблему

12:00 Аналитика
"ВСУ под угрозой окружения": Згурец заявил о сложной ситуации под Торецком

"ВСУ под угрозой окружения": Згурец заявил о сложной ситуации под Торецком

11:57 Украина
F-16 уже в Украине: что известно об истребителях и как они помогут ВСУ

F-16 уже в Украине: что известно об истребителях и как они помогут ВСУ

10:20 Аналитика
Все главные новости
Реклама

Популярное

Какой регион потрясет : в Украине ожидается землетрясение 5290

Какой регион "потрясет": в Украине ожидается землетрясение

Украина развернула миллион штыков против РФ: в Defense Express рассказали о чуде на фронте 4980

Украина развернула миллион штыков против РФ: в Defense Express рассказали о чуде на фронте

Украина опубликовала жесткое заявление в адрес Мали и предупредила о последствиях 3356

Украина опубликовала жесткое заявление в адрес Мали и предупредила о последствиях

Максим Галкин публично унизил Аллу Пугачеву - что вытворил юморист 3167

Максим Галкин публично унизил Аллу Пугачеву - что вытворил юморист

Последние новости

12:45

Сильная жара вернется в Украину: синоптик назвала дату

12:41

Гороскоп на завтра 7 августа: Девам - большая возможность, Весам - перемены

12:29

Штурмы РФ заканчиваются провалом: офицер о ситуации на Покровском направлении

12:26

Спасет любую вещь: как убрать ворс с одежды во время стирки

12:16

"Хочу поблагодарить свою душу": дочь Натальи Могилевской довела всех до слез

Трамп не уступит Путину территории Украины, в этом году переговоров не будет – МорозовТрамп не уступит Путину территории Украины, в этом году переговоров не будет – Морозов
12:00

Путин "длинным рублем" гонит всех на войну: как Кремль пытается решить большую проблему

11:57

"ВСУ под угрозой окружения": Згурец заявил о сложной ситуации под Торецком

11:42

"Вы - никто": Узелков сделал странное заявление

11:32

Поддержка Украины будет усиливаться, но есть три "но": политолог раскрыл деталиВидео

Реклама
11:31

Положит конец террору: политолог оценил шансы Украины на поддержку после выборов в США

11:29

Какой будет погода в Украине осенью 2024: появился первый прогноз синоптика

11:12

Китайский гороскоп на завтра 7 августа: Лошадям - провал, Обезьянам - обида и стресс

11:00

"Агрессивное" звездообразование может поглотить Землю: астрономы бьют тревогу

10:54

Церковный праздник 7 августа: что запрещено делать после Яблочного Спаса

10:31

Отказ от титула: всплыла правда о проблемах Кейт Миддлтон - СМИ

10:25

Иран готовится к войне с Израилем: в NYT раскрыли, какую роль играет Россия

10:22

Белый дом сказал "нет": Украина имела шанс взорвать лучшие военные самолеты РФ

10:20

F-16 уже в Украине: что известно об истребителях и как они помогут ВСУ

10:12

РФ атаковала жилой квартал в центре Харькова: под ударом здание поликлиники

10:02

Почему нельзя заворачивать сыр в пищевую пленку

Реклама
09:18

Оккупанты вплотную к городу: ситуация в Торецке усложнилась, продолжается эвакуация

09:12

Путинист Тарзан наплевал на маму Наташи Королевой - что произошло

08:38

РФ атаковала Киевщину "Искандерами": что известно о последствиях удара

08:33

После передачи Украине F-16: в Госдепе США объяснили позицию по ударам по РФ

08:10

Каковы планы Путина на войну в ближайшие месяцымнение

07:59

Сообщил лично: у "крымнашиста" Игоря Николаева пополнение в семье

07:59

Две области РФ атаковали дроны: гремели взрывы, вспыхнули пожары

07:10

Надо переложить одну спичку, чтобы найти разгадку: лишь единицы успеют за 7 секунд

06:59

Буданов планировал операцию против "вагнеровцев" в Мали с 2023 года - The Times

06:10

Украину накрыл самый масштабный провал

05:55

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо найти цифру 6 за 3 секунды

04:30

"Именно этой цели будет добиваться Путин": у Кремля есть хитрый план по Украине - МорозовВидео

04:04

Женщина показала гениальный метод, как легко вымыть окна: соседи будут завидовать

03:22

Желтеют листья на растениях: причины и советы от садоводов, которые спасут урожайВидео

03:08

Украина под атакой мощной магнитной бури: когда начнется новый шторм

02:34

Атака "Шахедов": в Хмельницкой области были слышны взрывы

02:33

Приблизит конец войны: политолог назвал фактор развала системы власти в РФВидео

02:03

Майк Тайсон рассказал Фьюри, как ему победить Усика в реванше

02:00

Максим Галкин публично унизил Аллу Пугачеву - что вытворил юморист

01:30

Камалия призналась, что не рассказала детям про ее развод с Мохаммадом Захуром

Реклама
01:06

Как Сатурн на днях спас Землю: гигант выбросил комету за пределы галактики

00:27

Защитят жизнь воинов ВСУ: в МОУ презентовали новые украинские беспилотники

00:24

Пилот Джус мог выжить: мама погибшего летчика рассказала о важном нюансеФото

05 августа, понедельник
23:41

Где и когда смотреть боксерский бой Хижняка за золото Олимпиады-2024

23:40

Какие вещи нельзя отдавать другим: неудачи будут идти по пятам

23:38

У 62-летнего Тома Круза роман с 25-летней певицей - СМИ

23:11

Киев под обстрелом: РФ атаковала страну ракетами и дронами

23:07

Этой ночью: резонансное заявление Трампа относительно нападения Ирана на Израиль

22:42

Трамп дал Зеленскому неожиданное обещание по завершению войны – Politico

22:38

Минус несколько блиндажей РФ: морпехи показали успешную работу дронамиВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять