"Вы - никто": Узелков сделал странное заявление

Украинский боксер и шоумен Вячеслав Узелков, от которого отрекся собственный сын, сделал очередное странное заявление на своей странице в Instagram.
Спортсмен опубликовал фотографию своей руки и женской, на безымянном пальце которой, красовалось кольцо. Узелков сделал пост, в котором возможно, обратился к своей бывшей семье - экс-супруге Марине Боржемской и их общим детям.
"Любовь есть, все остальные, кому тяжело жить, просто поймите, вы никто. Но спасибо, что вы есть. Потому что я важнее в вашей жизни, чем ваше окружение. Раз вы меня постоянно вспоминаете. Желаю Вам быть влюбленным и любимым человеком", - написал Узелков не называя имен.
Кто такой Вячеслав Узелков?
Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Напомним, ранее сын спортсмена публично обратился к своему отцу. На своей странице в Instagram, Роберт откровенно написал, как спортсмен обижал его и его семью, а также о том, что на самом деле никто не препятствовал их общению.
Напомним, ранее Узелков обвинял Марину в том, что она настраивает их двоих общих детей, 15-летнего Роберта и 12-летнюю Оливию, против отца. Теперь же он заявил, что Боржемская стала причиной его ссоры с мамой.
Вас также может заинтересовать:
- Бывшая жена Узелкова оказалась в больнице: что случилось
- Узелков снова оказался в больнице: что случилось
- Когда увидел ТЦК: Узелков показал, как убегает от полиции
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред