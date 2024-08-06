"Вы - никто": Узелков сделал странное заявление

Боксер Узелков заговорил о любви, на фоне того, что потерял детей.

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Марина Боржемская с детьми и Вячеслав Узелков не общаются / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkova.marina, instagram.com/uzelkov_official

Украинский боксер и шоумен Вячеслав Узелков, от которого отрекся собственный сын, сделал очередное странное заявление на своей странице в Instagram.

Спортсмен опубликовал фотографию своей руки и женской, на безымянном пальце которой, красовалось кольцо. Узелков сделал пост, в котором возможно, обратился к своей бывшей семье - экс-супруге Марине Боржемской и их общим детям.

"Любовь есть, все остальные, кому тяжело жить, просто поймите, вы никто. Но спасибо, что вы есть. Потому что я важнее в вашей жизни, чем ваше окружение. Раз вы меня постоянно вспоминаете. Желаю Вам быть влюбленным и любимым человеком", - написал Узелков не называя имен.

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Кто такой Вячеслав Узелков? Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

Узелков сделал заявление / Скриншот Instagram/uzelkov_official

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Напомним, ранее сын спортсмена публично обратился к своему отцу. На своей странице в Instagram, Роберт откровенно написал, как спортсмен обижал его и его семью, а также о том, что на самом деле никто не препятствовал их общению.

Напомним, ранее Узелков обвинял Марину в том, что она настраивает их двоих общих детей, 15-летнего Роберта и 12-летнюю Оливию, против отца. Теперь же он заявил, что Боржемская стала причиной его ссоры с мамой.

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