Дочь Виктора Ющенко попала в опасность и просит о помощи - что произошло

Дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко – Виталина Ющенко поделилась с поклонниками, как попала в очень неприятную ситуацию.
На своей странице в Instagram Виталина рассказала, что ее укусил шершень, которого считают опасным насекомым. Ющенко решила попросить о помощи и спросить совета у своих подписчиков.
"Меня укусил шершень дважды (какие советы?)", – написала Виталина.
Также она отметила, что чувствует онемение в местах укусов и добавила, что отец ее еще с детства предупреждал об опасности от шершня.
Кто такая Виталина Ющенко?
Виталина Ющенко – старшая дочь Виктора Ющенко. Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учительница украинского языка и литературы.
У Виталины Ющенко трое детей. Отцом старшей дочери Доменики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хахлева. Пара развелась в 2011 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.
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