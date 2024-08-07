Дочь Виктора Ющенко попала в опасность и просит о помощи - что произошло

Виталина Ющенко почувствовала онемение от укуса шершня.

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Виталину Ющенко укусил шершень / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vitalinayushchenko/

Дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко – Виталина Ющенко поделилась с поклонниками, как попала в очень неприятную ситуацию.

На своей странице в Instagram Виталина рассказала, что ее укусил шершень, которого считают опасным насекомым. Ющенко решила попросить о помощи и спросить совета у своих подписчиков.

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"Меня укусил шершень дважды (какие советы?)", – написала Виталина.

Также она отметила, что чувствует онемение в местах укусов и добавила, что отец ее еще с детства предупреждал об опасности от шершня.

Кто такая Виталина Ющенко? Виталина Ющенко – старшая дочь Виктора Ющенко. Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учительница украинского языка и литературы. У Виталины Ющенко трое детей. Отцом старшей дочери Доменики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хахлева. Пара развелась в 2011 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.

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