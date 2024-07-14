Виктор Ющенко спел с Владимиром Дантесом ради дронов для ВСУ

Украинский певец Владимир Дантес с коллегами по сцене создал группу Badstreet boys - вместе они снимают музыкальные клипы с каверами на всемирно известные треки и дают концерты с одной целью: собрать как можно больше средств для украинских защитников.
Сегодня Badstreet boys в социальных сетях объявили о новом сборе на дроны и автомобили для наших воинов. Традиционно они выпустили клип с юмористическим текстом. В этот раз - на трек сэра Элтона Джона и группы Blue "Sorry Seems to Be the Hardest Word".
Так коллектив, для привлечения большего количества донатов, не только сшиб с ног фанаток своими харизмой и обаянием, но и пригласили для съемки клипа легендарную в нашей стране личность - на фортепиано им подыгрывал 3-ий президент Украины Виктор Ющенко.
Виктор Андреевич очень органично вписался в коллектив. Поклонники в комментариях отмечают, что это - мощная коллаборация, которая, безусловно, привлекает внимание к благотворительной инициативе Badstreet boys и как музыкальной группы, и как волонтеров. К тому же экс-президент пообещал разыграть среди тех, кто задонатит от 100 грн и выше, баночку меда с личной пасеки.
Смотрите клип Badstreet boys и Виктора Ющенко:
Кто такой Виктор Ющенко?
Виктор Ющенко - украинский политик и государственный деятель, банкир. 3-й Президент Украины (23 января 2005 - 25 февраля 2010). Седьмой премьер-министр Украины (1999-2001). Народный депутат Украины V созыва (2002-2005), основатель и Председатель Совета Института Президента Виктора Ющенко "Стратегические инициативы". Третий председатель Национального банка Украины (1993-2000), исполняющий обязанности Председателя Национального Банка Украины (27 января 1997-5 февраля 1997), лидер Оранжевой революции, сообщает Википедия.
Кто такой Владимир Дантес?
Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее стало известно, участник "Голоса країни-12" из команды Нади Дорофеевой получил серьезное ранение на фронте. Его звездная наставница попросила помочь талантливому защитнику с лечением.
Также бывший участник романтического реалити-шоу "Холостяк" Иракли Макацария впервые показал своего сына. Год назад первенца ему подарила его юная супруга.
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