Киркоров бросил детей и помчался на съемки очередного клипа.

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Филипп Киркоров променял детей на эскортницу / коллаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает страшное вторжение РФ в Украину, решил прервать свой отпуск вместе с детьми ради своей фаворитки Маргариты Овсянниковой, которая, по некоторым данным, ранее была эскортницей.

Как сообщают пропагандистские СМИ, Киркоров направлялся в Грецию, чтобы провести отпуск со своими детьми. Однако Овсянникова практически сняла Киркорова практически выкрала его с самолета.

Оказалось, что она летела вместе с Киркоровым на одном самолете и решила, что вместо отпуска с детьми, лучше снятся в клипе у экс-эскортницы.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

"Король теперь мой! Это вау! Чудеса", - обрадовалась Овсянникова.

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Отметим, Филипп Киркоров, оказывается, не может справится со своими детьми и именно это стало причиной того, что он отправил их жить и учится в ОАЭ. По данным пропагандистских СМИ, скандальный путинист имеет проблемы с дисциплиной собственных детей - Аллой Викторией и Мартином.

А также многие предположили, что у певца уже самая настоящая зависимость, из-за которой он не может остановится. А все дело в том, что Филипп Киркоров почти все тело разрисовал татуировками.

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