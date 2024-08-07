Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает страшное вторжение РФ в Украину, решил прервать свой отпуск вместе с детьми ради своей фаворитки Маргариты Овсянниковой, которая, по некоторым данным, ранее была эскортницей.
Как сообщают пропагандистские СМИ, Киркоров направлялся в Грецию, чтобы провести отпуск со своими детьми. Однако Овсянникова практически сняла Киркорова практически выкрала его с самолета.
Оказалось, что она летела вместе с Киркоровым на одном самолете и решила, что вместо отпуска с детьми, лучше снятся в клипе у экс-эскортницы.
Кто такой Филипп Киркоров?
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
"Король теперь мой! Это вау! Чудеса", - обрадовалась Овсянникова.
Филипп Киркоров - последние новости по теме
Отметим, Филипп Киркоров, оказывается, не может справится со своими детьми и именно это стало причиной того, что он отправил их жить и учится в ОАЭ. По данным пропагандистских СМИ, скандальный путинист имеет проблемы с дисциплиной собственных детей - Аллой Викторией и Мартином.
А также многие предположили, что у певца уже самая настоящая зависимость, из-за которой он не может остановится. А все дело в том, что Филипп Киркоров почти все тело разрисовал татуировками.
Вас также может заинтересовать:
- Наказали высшие силы: путинист Филипп Киркоров попал в эпицентр урагана
- Опять не в ту дверь: путинист Филипп Киркоров взялся за старое
- "Это - отброс": путинистка Любовь Успенская публично уничтожила Филиппа Киркорова
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред