Возвращается к жизни: врачам удалось чудом поставить Розового на ноги

Известный украинский юморист, военный и участник шоу "Лига смеха" успокоил поклонников, что он идет на поправку. Отдельную благодарность артист выражает врачам, чудом спасшим его, когда жизнь была уже на волоске. Деталями Розовый поделился на YouTube-странице Минздрава Украины.
Благодаря пристальному наблюдению врачей в реабилитационном центре, Виктор уже начинает самостоятельно ходить и постепенно возвращается к активной жизни.
"Хочу выразить очень большую благодарность медикам прежде всего за то, что спасли мне жизнь, за быстрые принятые решения. Сейчас прохожу реабилитацию, уже понемногу начинаю ходить. Даже играю в настольный теннис. Это ниф*га себе, я вам скажу! Поэтому хочу поблагодарить специалистов по реабилитации, потому что постепенно я возвращаюсь к привычной социальной и активной жизни", - сказал Розовый на YouTube-странице Минздрава Украины.
С первых дней полномасштабного вторжения Виктор Розовый, не теряя времени, стал на защиту Украины. Он присоединился в ряды Третьей отдельной штурмовой бригады.
Кто такой Виктор Розовый?
Виктор Розовый - украинский комик, участник "Лиги смеха" в составе команды "Загорецкая Людмила Степановна". После начала полномасштабной войны в Украине вступил в ряды 3-ей отдельной штурмовой бригады ВСУ. Принимал участие в обороне Киева, воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях.
Однако, к сожалению, в марте 2024 года получил осколочное ранение в голову во время выполнения боевого задания. Жизнь звезде "Лиги смеха" спасли собратья. Они вовремя оказали ему первую медицинскую помощь. Впоследствии украинский юморист пережил сложную операцию и две недели интенсивной терапии.
Сейчас артист проходит реабилитацию бок о бок со своей женой Ольгой.
Виктор Розовый - как проходит восстановление после ранения
15 июля Виктор Розовый показал в своих соцсетях последствия тяжелого ранения на фронте, опубликовав фото после хирургического вмешательства, чем изрядно напугал аудиторию. "Тот во, упал", - в шутливой форме подписал фотографию Розовый.
Жена Виктора Розового также делится с поклонниками информацией о состоянии комика после ранения в голову. По словам Ольги, воин восстанавливает силы в Украине под наблюдением врачей и ждет возможности продолжить реабилитацию за границей.
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