С фронта на сцену: боец 3-й штурмовой Виктор Розовый вернулся в "Лигу Смеха. Волонтерский десант 2"

Соведущим Евгения Кошевого в новом спецсезоне стал Виктор Розовый.

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Виктор Розовый примет участие в проекте во время своего отпуска / Коллаж Главред, фото пресс-служба ТЕТ

3 ноября в 20:00 на телеканале ТЕТ состоится премьера нового спецсезона проекта "Лига Смеха. Волонтерский десант 2", где команды будут бороться не за титул, а за право реализовать конкретную волонтерскую миссию.

Соведущим Евгения Кошевого в новом спецсезоне стал Виктор Розовый – до 24 февраля 2022-го юморист, чемпион "Лиги Смеха", а ныне боец легендарной 3-й отдельной штурмовой бригады.

Еще в начале 2022 года Виктора Розового пригласили на роль ведущего девятого сезона юмористического проекта "Лиги Смеха". Сезона, который прервала война.

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23 февраля команда проекта отсняла пятую программу, а утром 24-го всем было уже не до смеха. В марте Виктор встал на защиту Родины, поэтому первый "волонтерский десант" Евгений Кошевой провел сам, каждый раз объясняя, что коллега занят на основной работе из-за неадекватного соседа-агрессора.

Виктор Розовый и Евгений Кошевой снова ведущие / Фото пресс-служба ТЕТ

Однако во втором спецсезоне "Лиги Смеха. Волонтерский десант 2", съемки двух игр совпали с официальным отпуском Виктора.

"Его появление на сцене вместе с Евгением Кошевым стало настоящим сюрпризом не только для зрителей, но и для всей команды проекта. Поэтому на подготовку к эфиру у бойца 3-й отдельной штурмовой бригады было всего-навсего 30 минут", - сообщает пресс-служба телеканала.

Появится ли Виктор Розовый в следующих четырех играх "Волонтерского десанта 2" – интрига даже для него самого, ведь сейчас основная задача юмориста-бороться за свободу и отстаивать независимость Украины.

Напомним, "Лига Смеха. Волонтерский десант 2" - это не просто юмористический проект, а волонтерская акция с важной благотворительной целью. Каждую пятницу в 20: 00 на ТЕТ команды будут совмещать свою юмористическую и волонтерскую деятельность. Они будут шутить и бороться за главный приз: право доставить защитникам такие необходимые на фронте машины для скорейшей победы.

Оценивать команды в новом спецсезоне будут известные актеры, которые прочно закрепились в тренерских креслах – Игорь Ласточкин и Станислав Боклан – юмористы, которых воспитала "Лига Смеха": Иван Кухарчук из "30+", Тарас Стадницкий из "VIP Тернополь", Настя Оруджова из "Трио "разные", Влад Куран из "ветеранов космических войск", Ирина Сопонару из "Винницкие" и Александр Степаненко из "Отдыхаем вместе".

Напомним, ранее Виктор Розовый дал большое интервью, где рассказал о том, как попал в Азов, своих отношениях с Зеленским, о боевых товарищах даже о том, как оберегал свою маму от новостей о том, что он пошел защищать Родину.

Ранее также стало известно о том, что 23 сентябрясостоялось долгожданное возвращение юмористического проекта Лига Смеха.

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