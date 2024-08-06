"Хочу поблагодарить свою душу": дочь Натальи Могилевской довела всех до слез

Украинская популярная певица Наталья Могилевская на днях отметила 49-летие, с праздником артистку поздравили родные, друзья и поклонники, но особенным стало поздравление от ее приемной дочери Мишель.
На своей странице в соцсетях певица опубликовала видео с трогательным поздравлением от дочери.
"Я хочу очень сильно поблагодарить свою душу – маму. Я очень сильно благодарна маме, потому что я никогда-никогда не была так счастлива от того, что у меня есть мама, очень любимая", – сказала девочка.
Потом Мишель крепко обняла маму. Отметим, слова девочки довели до слез и артистку, и фанатов Могилевской.
"Когда два с половиной года назад мы познакомились с Мишелькой, она была так испугана, что не могла разговаривать. Она, как маленький волчонок, смотрела на мир. Была очень скована, молчалива и напряжена. Сегодня – это открытый, счастливый, спокойный ребенок, имеющий безумные успехи во многих направлениях, очень талантливая и красивая девочка. Ты меня очень растрогала, моя Мишелька, спасибо тебе за прекрасные теплые слова. Лучший мой ребенок в мире", – написала Наталья.
Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
Наталья Могилевская - последние новости по теме
Отметим, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.
А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.
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