Отказ от титула: всплыла правда о проблемах Кейт Миддлтон - СМИ

Кейт Миддлтон боялась сравнений с покойной принцессой Дианой.

https://stars.glavred.info/otkaz-ot-titula-vsplyla-pravda-o-problemah-keyt-middlton-smi-10586105.html Ссылка скопирована

Кейт Миддлтон задумывалась отказаться от титула / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принцесса Кейт Миддлтон сейчас переживает достаточно сложный период в жизни, поскольку прошла курс химиотерапии после диагностированного у нее рака, но ранее на также стыкалась с много сложностями.

Как сообщает издание Harper’s BAZAAR, после помолвки Миддлтон и принца Уильяма у нее спрашивали, не боится ли она идти по пути принцессы Дианы, у которой был несчастный брак с Чарльзом, а также страшная гибель в автокатастрофе.

видео дня

Принцесса Уэльская не скрыла, что ее пугают такие сравнения, но принц Уильям стал на защиту жены.

"Никто не пытается занять место моей матери. Речь идет о том, чтобы самому строить свое будущее и свою судьбу, и Кейт с этим отлично справится", - заявил Уильям.

Но давление на Миддлтон продолжалось, и она всерьез задумывалась об отказе от титула принцессы Уэльской.

"Она знала, что ее неизбежно будут сравнивать с Дианой, чья безвременная смерть спровоцировала такое цунами гнева и горя. И она была права. Кейт находила все эти разговоры стрессовыми. Действительно, дошло до того, что она почувствовала, что может последовать примеру Камиллы, отказавшись — когда придет время — называться Ее Королевским Высочеством принцессой Уэльской", — рассказал королевский эксперт Роберт Джобсон.

Кейт Миддлтон / Инфографика: Главред

Кто такая Кейт Миддлтон? Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Добавим, королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред