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Кейт Миддлтон сообщила радостную новость - что случилось

Элина Чигис
23 июля 2024, 09:28
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Кейт Миддлтон обратилась к принцу Джорджу в его день рождения.
Кейт Миддлтон, принц Уильям
Кейт Миддлтон поздравила принца Джорджа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

22 июля принцу Джорджу исполнилось уже 11 лет и по этому поводу его мама принцесса Кейт Миддлтон решила публично поздравить сына.

На официальной странице в соцсетях семьи Уэльских появилось черно-белое фото Джорджа, на котором он одет в костюм и белую рубашку.

видео дня

"Желаю принцу Джорджу счастливого 11-го дня рождения сегодня! Принцесса Уэльская, 2024 год", - написала Кейт под фото.

Поклонники королевской семьи также присоединились к поздравлениям и написали множество комментариев под публикацией с пожеланиями принцу.

инфографика Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Инфографика: Главред

Кто такая Кейт Миддлтон?

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитывает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданных, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Добавим, королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

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