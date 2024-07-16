Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали кусочек домашней жизни своих детей

Дети Кейт Миддлтон у себя дома выглядят, как обычные дети.

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Кейт Миддлтон показала своих детей в домашней обстановке / Коллаж Главред, фото Instagrram/princeandprincessofwales

Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали редкую возможность взглянуть на семейную жизнь своих двух младших детей, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Как пишет Page Six, 42-летние принц и принцесса Уэльские поделились фотографией 9-летней Шарлотты и 6-летнего Луи, наблюдающих за воскресным чемпионатом Европы УЕФА между Англией и Испанией.

Братья и сестры надели футболки, изготовленные по индивидуальному заказу, на которых были указаны их имена и возраст."Англия, ваша командная работа, упорство и решимость стали источником вдохновения для всех нас, молодых и старых. Поздравляем Испанию. W&C", — подписала королевская пара пост в Instagram в понедельник.

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Несколько фанатов восторгались тем, насколько "нормальными" казались фотографии детей и как здорово было получить редкую возможность взглянуть на их жизнь за стенами замка.

"Мне нравится, что это личный момент вдали от дома! Это так актуально, спасибо, принцесса, что поделилась с нами!" написал один пользователь.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

инфографика Кейт Миддлтон / Инфографика Главред

Как известно, принцесса появилась и наблюдала за финалом мужского одиночного разряда между Новаком Джоковичем и действующим чемпионом Карлосом Алькарасом.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Добавим, королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

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