УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Не увидим в ближайшее время": что случилось с Кейт Миддлтон после ее появления на публике

Элина Чигис
19 июня 2024, 09:00
65
Появление Кейт Миддлтон на публике сильно измотало ее силы, поэтому теперь ей нужно время для восстановления.
Кейт Миддлтон, принц Уильям
Кейт Миддлтон сама приняла решение появится на параде / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

На прошлых выходных принцесса Кейт Миддлтон впервые за долгое время появилась на публике, поскольку сейчас она борется с раком. Кейт решила все же не пропускать парад Trooping the Color, но мероприятие не прошло бесследно для ее здоровья.

Как сообщает Page Six, выход в свет нанес серьезный урон состоянию Миддлтон.

инфографика Кейт Миддлтон
инфографика Кейт Миддлтон / Инфографика Главред

"Я не думаю, что мы сможем увидеть ее на публике в ближайшее время. Это потребует некоторого восстановления. Подготовка к мероприятию отняла огромное количество времени, усилий и энергии. Она долгое время была на ногах. Был момент, когда она наблюдала за парадом… и ей предложили место, которое она с благодарностью приняла. Это всего лишь небольшое признание того, что она уже не так сильна и не так здорова, как была до того, как пошла на лечение", — сказала королевский репортер Кэти Николл изданию.

видео дня

Кто такая Кейт Миддлтон?

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитывает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданных, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Добавим, королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

Читайте больше о Миддлтон:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Кейт Миддлтон новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Ночная атака РФ по Украине: сколько дронов удалось сбить ВСУ - детали работы ПВО

Ночная атака РФ по Украине: сколько дронов удалось сбить ВСУ - детали работы ПВО

09:24 Украина
ВСУ ударили ракетами "Нептун" по нефтебазе в Краснодарском крае - ISW

ВСУ ударили ракетами "Нептун" по нефтебазе в Краснодарском крае - ISW

07:29 Украина
Ночью РФ атаковала Львовщину "Шахедами", есть "прилет"

Ночью РФ атаковала Львовщину "Шахедами", есть "прилет"

06:54 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп Таро на июль 2024: Овнам - деньги, Тельцам - праздник, Близнецам - перемены 26224

Гороскоп Таро на июль 2024: Овнам - деньги, Тельцам - праздник, Близнецам - перемены

Таро-прогноз на полнолуние 22 июня 2024: Овнам - выбор, Весам - разочарование 11195

Таро-прогноз на полнолуние 22 июня 2024: Овнам - выбор, Весам - разочарование

Китайский гороскоп на завтра 19 июня: Собакам - нежелательные проблемы, Крысам - напряженный день 7962

Китайский гороскоп на завтра 19 июня: Собакам - нежелательные проблемы, Крысам - напряженный день

Хочет смерти: Киркоров находится в тяжелом состоянии 7404

Хочет смерти: Киркоров находится в тяжелом состоянии

Последние новости

09:24

Ночная атака РФ по Украине: сколько дронов удалось сбить ВСУ - детали работы ПВО

09:23

Гороскоп на завтра 20 июня: Девам - большие потери, Водолеям - улыбнется фортуна

09:00

"Не увидим в ближайшее время": что случилось с Кейт Миддлтон после ее появления на публике

08:38

Как избавиться от червей в черешне за 20 минут - вылезут все

08:37

Украину накроют град и шквалы: синоптик сказала, когда испортится погода

Когда Украина получит F-16 и почему Mirage – это провал: интервью с авиаэкспертом КриволапомКогда Украина получит F-16 и почему Mirage – это провал: интервью с авиаэкспертом Криволапом
08:32

ВСУ отбили позиции на Харьковщине "но": где наступают россияне - карты ISW

08:25

Россияне не переживут: Кристина Орбакайте сообщила радостную новость

07:29

ВСУ ударили ракетами "Нептун" по нефтебазе в Краснодарском крае - ISW

06:54

Ночью РФ атаковала Львовщину "Шахедами", есть "прилет"Фото

Реклама
06:47

Сблизить позиции Запада и Глобального Юга мы не смоглимнение

05:36

"Поражение Су-57 скомпрометировало россиян": Криволап оценил невосполнимые потери РФВидео

05:00

"Весь в крови": украинский певец чуть не погиб под обстрелом

04:45

Чем отличаются цифры и числа: интересные нюансы, о которых стоит знать всемВидео

04:03

Что делать со старым проросшим картофелем: есть или выбросить - ответ эксперта

03:25

Будет не победа, а поражение: названы компромиссы, на которые нельзя идти Украине

02:50

Аффлек прикладывается к бутылке на фоне проблем с браке с Лопес - СМИ

02:12

Срезать категорически нельзя: топ-грибник рассказал, как правильно собирать грибыВидео

01:29

"Ким – не идиот": почему КНДР передает РФ некачественные боеприпасы

18 июня, вторник
23:59

В Волчанске идут бои за каждую улицу: в ОВА раскрыли тяжелую ситуацию на Харьковщине

23:50

Что делать со старыми долларами: простые действия спасут сбереженияВидео

Реклама
23:40

Breaking News: Максим Галкин показал новое фото

23:06

Как увеличить губы в домашних условиях: лайфках от голливудской актрисыВидео

22:55

В Минэнерго объяснили отключение света: чего ждать зимой

22:52

Настя Каменских запела в США на русском языке - детали

22:36

После затишья оккупанты начали резко сунуть на Торецком направлении - ВСУ

22:32

Многие с ним спали: блогер "слил" разгульную жизнь мужа Алсу

22:14

Евро-2024: сенсационный провал Бельгии и феерия голов у Турции с Грузией

21:58

ВСУ "перевернули эту страницу": Зеленский о провальном наступлении РФ на Харьковщине

21:27

Мир вышел на перепутье: чего ожидать?мнение

21:20

Самолеты Mirage нужны ВСУ для двух задач, но есть еще одна: выводы эксперта

20:53

В Украине могут еще раз снизить мобилизационный возраст: нардеп удивил заявлением

20:46

Возле Тайваня засветилась атомная подводная лодка Китая: в Reuters раскрыли угрозы

20:01

"Будет адекватный ответ": в ВСУ сделали заявление об ударном "кулаке" РФ на Луганщине

19:52

Продолжается масштабный пожар на российском НПЗ под Ростовом: спутниковые снимки

19:48

Звезду "Людей-Икс" увезли в больницу после инцидента в театре: что произошло

19:40

Температура воздуха упадет до +18: в Украине внезапно ухудшится погода

19:35

"Большие потери": военный рассказал, как ВСУ сорвали наступление россиян на Харьковщине

19:14

Путин окружил себя родственниками: в ІЅԜ раскрыли последние кадровые изменения в РФ

18:49

Когда ВСУ смогут атаковать РФ с F-16: Криволап раскрыл оптимистичные сроки

18:48

Виктор Ющенко дал подзатыльника блогеру и стал звездой сети

Реклама
18:45

Графики отключения электроэнергии 19 июня: известно, в какие часы не будет света

18:24

Фехтовальщица Кривицкая не пожала руку россиянке: та устроила истерикуВидео

18:18

США не переплюнуть: Криволап рассказал, есть ли шансы у авиации РФ против F-35

18:01

"Пошлость - имена из карточной игры": женщина дико поссорилась с мужем из-за имен близнецов

17:59

В Донецкой области оккупанты обезглавили военного ВСУ: Костин раскрыл детали зверства

17:54

Можно ли добавлять кориандр в консервацию: хозяйки раскрыли лайфхакиВидео

17:34

"Танцы на костях": предательница Ани Лорак заметно поправилась и опозорилася в сети

17:25

Варить часами не нужно: как правильно стерилизовать банки для консервацииВидео

17:20

Зачем переворачивать банки при консервации: как упростить себе заготовки

17:12

Россия бросила целый "кулак" на прорыв админграницы Луганщины: что происходит

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять