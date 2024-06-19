"Не увидим в ближайшее время": что случилось с Кейт Миддлтон после ее появления на публике

Появление Кейт Миддлтон на публике сильно измотало ее силы, поэтому теперь ей нужно время для восстановления.

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Кейт Миддлтон сама приняла решение появится на параде / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

На прошлых выходных принцесса Кейт Миддлтон впервые за долгое время появилась на публике, поскольку сейчас она борется с раком. Кейт решила все же не пропускать парад Trooping the Color, но мероприятие не прошло бесследно для ее здоровья.

Как сообщает Page Six, выход в свет нанес серьезный урон состоянию Миддлтон.

инфографика Кейт Миддлтон / Инфографика Главред

"Я не думаю, что мы сможем увидеть ее на публике в ближайшее время. Это потребует некоторого восстановления. Подготовка к мероприятию отняла огромное количество времени, усилий и энергии. Она долгое время была на ногах. Был момент, когда она наблюдала за парадом… и ей предложили место, которое она с благодарностью приняла. Это всего лишь небольшое признание того, что она уже не так сильна и не так здорова, как была до того, как пошла на лечение", — сказала королевский репортер Кэти Николл изданию.

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Кто такая Кейт Миддлтон? Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитывает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданных, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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Добавим, королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

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