В день годовщины смерти сына: Виктор Павлик поделился трогательными кадрами

Артист бережно хранит светлую память о Павле Павлике.

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Виктор Павлик почтил память покойного сына Павла / коллаж: Главред, фото: instagram.com/viktorpavlik

Четыре года назад в жизни украинского певца и Народного артиста Украины Виктора Павлика произошла трагедия, которую он не может пережить и сегодня - его сын Павел умер в возрасте 21 года после двух лет борьбы с раком костей.

В день его ухода музыкант традиционно делится воспоминаниями про упокоившегося ребенка. Так сперва в своем блоге в Instagram Павлик опубликовал фото Павла в военной форме - он был курсантом Академии СБУ.

"4 года... Сыночек...", - кратко подписал снимки певец. Затем он опубликовал видео, в котором собрал снимки Павла и видео, как он принимал присягу. На ролик наложена песня Виктора Павлика "Мій янгол", которую он посвятил сыну после его смерти.

видео дня

"Твой номер телефона не стираю, К тебе я в рай, сыночек, дозвонюсь... Сыночек, ты давал присягу на верность Родине и так тебе и не довелось стать в ряды наших вооруженных сил. Но я думаю, что с небес ты все видишь и максимально поддерживаешь своих побратимов. Ты так любил Украину", - подписал видео горюющий музыкант.

Виктор Павлик почтил память покойного сына Павла / коллаж: Главред, фото: instagram.com/viktorpavlik

Смотрите видео, которое Виктор Павлик посвятил покойному сыну:

Кто такой Виктор Павлик? Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

Виктор Павлик - последние новости:

Ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.

Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.

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