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Поставил точку: "сын" беглеца Олега Винника окончательно отрекся от певца

Элина Чигис
29 августа 2024, 10:07
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Андрей Кравченко устал от сравнений с Олегом Винником и ответил на упреки.
Олег Винник, Андрей Кравченко
Андрей Кравченко не обижается на Олега Винника / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/, instagram.com/andrii_kravch/?hl=uk

Украинский певец Андрей Кравченко, которого еще называют "сыном" и "братом" беглеца Олега Винника из-за сходств во внешности и голосе, заявил, что не хотел дуэта с артистом.

Как отметил Кравченко в своих соцсетях после шоу "Говорит вся страна", во время которого Винник отказал Андрею в дуэте, что он и не планировал петь с беглецом.

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"Я не хотел никакого дуэта. Фразу о дуэте я сказал, чтобы, возможно, было меньше сравнений меня к нему. Как он это воспринял – это уже другой разговор. Сказал, что якобы лучше предложит Мадонне спеть с ним. С его стороны ко мне это было некрасиво, но человек имеет на это полное право, я его не осуждаю", – рассказал певец.

Также Андрей поделился, что не крал команду у Винника, у него другой продюсер и вообще он желает поставить точку в вопросе "Кравченко-Винник".

Олег Винник
Олег Винник / инфографика: Главред

Кто такой Олег Винник?

Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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Отметим, Слава Демин предположил, что Олег Винник имеет ложное представление о своих фанатах. Как заявил Демин, Винник считает, что его "ждут миллионы" и именно по этой причине он решил выпустить новую песню после длительного молчания.

А также представитель Олега Винника назвал еще одну версию, почему певец во время полномасштабной войны тайно выехал из страны. Валерия Барон рассказала, что в Украине Виннику негде жить, его дом - в Германии, но он продолжает активно помогать нашей стране в противостоянии оккупанту.

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