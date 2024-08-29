Сергей Притула готовится к новой свадьбе - что произошло между ним и женой

Притула выразил надежду, что его избранница сдержит свое обещание.

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Сергей Притула новости - Сергей Притула повторно сделал предложение жене / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__prytula

Украинский шоумен, общественный деятель и волонтер Сергей Притула сейчас находится во втором браке. С первой женой Юлией он прожил 6 лет - с 2007 по 2013 года. В 2015 году он сыграл свадьбу с Екатериной, с которой сейчас воспитывает двоих совместных детей.

Недавно пара отпраздновала ромашковую свадьбу - 9 лет официального брака. И, похоже, в их отношениях, даже несмотря на такой солидный срок, все же сохранилось место для романтики.

Так в своем блоге в Instagram Притула опубликовал свадебное фото с женой, и нежно признался ей в любви. Кроме того деятель намекнул, что сделал Екатерине повторное предложение - после победы Украины над оккупантом он мечтает обновить свои свадебные клятвы.

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"Делить пополам боль не менее важно, чем радость. И я благодарен тебе за то, что как бы ни было сложно, но твои ладони всегда тактильно или незримо на моих висках. И твои ладони, и детей. За которых, чутких и любящих, я тебе искренне благодарен. Моя менталка держится на вас! Говорят, что время влияет на отношения. И это правда: объятия стали крепче, поцелуи слаще, разговоры продолжительнее. Особенно, после долгих разлук. 9 лет - это хороший период времени, чтобы на него оглянуться и поблагодарить друг друга за прожитую не зря совместную жизнь. Поблагодарить Бога за детей, Силы Обороны за защиту. Верю, что после Победы ты сдержишь обещание и выйдешь за меня еще раз! Люблю до боли в груди и затаив дыхание! И спасибо за этих невероятных 9 лет!!!" - написал Сергей Притула своей жене.

Сергей Притула новости - Сергей Притула повторно сделал предложение жене / instagram.com/siriy_ua

Кто такой Сергей Притула? Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы Кто сверху?", сообщает "Википедия".

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