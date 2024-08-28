"Не быстро": Узелков после операции на сердце показал свою реабилитацию

Вячеслав Узелков не смог удержаться от похода в тренажерный зал.

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Вячеслав Узелков новости - Узелков показал, как проходит реабилитацию / коллаж: Главред, фото:instagram.com/uzelkov_official

С февраля 2024 года украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков перенес три серьезных операции. Все они - последствия нарушений в организме Узелкова после многих лет в профессиональном спорте.

Последняя и самая тяжелая операция прошла в апреле - боксеру "ремонтировали" сердце. Лишь сейчас, спустя четыре месяца, Узелков осторожно возвращается в былую физическую форму.

В своем блоге в Instagram он показал, как в спортивном зале делает жим лежа. Спортсмен с легкостью поднял штангу, а затем показал несколько боксерских хуков.

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"Ну что, повышаем планку. Не быстро, но удачно. Реабилитация идет на улучшение и возвращение силы", - прокомментировал свои занятия Вячеслав Узелков.

Вячеслав Узелков новости - Узелков показал, как проходит реабилитацию / коллаж: Главред, фото:instagram.com/uzelkov_official

Кто такой Вячеслав Узелков? Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

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