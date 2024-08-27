Известный украинский актер женился - первые подробности свадьбы

Дмитрий Гирявец рассказал, как проходила подготовка к церемонии, и какого сюрприза ждет от молодой жены.

https://stars.glavred.info/populyarnyy-ukrainskiy-akter-zhenilsya-pervye-podrobnosti-svadby-10592135.html Ссылка скопирована

Дмитрий Гирявец новости - Дмитрий Гирявец женился на День Независимости / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dima_giryavets

Украинский актер Дмитрий Гирявец в апреле сделал своей подруге Ирине Романчук предложения руки и сердца. Пара решила не откладывать свадьбу, и уже в августе, на День независимости Украины, сочеталась узами брака.

Об этом сообщает Новый канал. Организицией церемонии занималась невеста, и совершила невозможное - спланировать свадьбу своей мечты всего за 4 месяца. "Всей организацией занималась Ирчик. Она у меня супермегаклассная. Поскольку я постоянно на съемках, взяла на себя все - от самых маленьких до самых больших деталей. Как настоящая девочка, представила себе идеальную картинку, и ей удалось это реализовать. Всего за месяц! Все лавры ей", - рассказал Гирявец.

Пара сделала выбор в пользу маленькой церемонию в кругу семьи и близких друзей. Среди гостей также были коллеги Дмитрия по популярному сериалу "Голова".

видео дня

После свадьбы актер признался, что он и Ирина уже задумываются про потомство, но решили подойти к этому вопросу ответственно. Впрочем, молодожены готовы и к счастливым случайностям.

"Существует четкое понимание о финансовой ответственности за малышей, поэтому активно работаем над этим. Но готовность есть давно. Скажу по секрету: если бы Ира сейчас была беременна, я был бы очень счастлив!" - признается Дмитрий Гирявец.

Дмитрий Гирявец новости - Дмитрий Гирявец женился на День Независимости / instagram.com/novy_channel

Дмитрий Гирявец новости - Дмитрий Гирявец женился на День Независимости / instagram.com/novy_channel

Кто такой Дмитрий Гирявец? Дмитрий Гирявец - украинский теле- и киноактер. Снимался в сериалах "Папаньки", "Женский доктор", "СидОренки - СидорЕнки", "Домик на счастье" и пр. Самая известная работа - Богдан в сериале "Голова". Пишет стихи и музыку.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее стало известно, что 3-летнему сыну популярной украинской блогерши Бабы Даши (Дарья Пазюк) поставили неизлечимый диагноз, с которым ее семья теперь учится бороться.

Также украинская певица и актриса Алина Гросу впервые рассказала, кем работает ее "секретный" муж, с которым она заключила брак в марте 2024 года к большому удивлению поклонников.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред