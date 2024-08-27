Известный украинский актер женился - первые подробности свадьбы

Украинский актер Дмитрий Гирявец в апреле сделал своей подруге Ирине Романчук предложения руки и сердца. Пара решила не откладывать свадьбу, и уже в августе, на День независимости Украины, сочеталась узами брака.
Об этом сообщает Новый канал. Организицией церемонии занималась невеста, и совершила невозможное - спланировать свадьбу своей мечты всего за 4 месяца. "Всей организацией занималась Ирчик. Она у меня супермегаклассная. Поскольку я постоянно на съемках, взяла на себя все - от самых маленьких до самых больших деталей. Как настоящая девочка, представила себе идеальную картинку, и ей удалось это реализовать. Всего за месяц! Все лавры ей", - рассказал Гирявец.
Пара сделала выбор в пользу маленькой церемонию в кругу семьи и близких друзей. Среди гостей также были коллеги Дмитрия по популярному сериалу "Голова".
После свадьбы актер признался, что он и Ирина уже задумываются про потомство, но решили подойти к этому вопросу ответственно. Впрочем, молодожены готовы и к счастливым случайностям.
"Существует четкое понимание о финансовой ответственности за малышей, поэтому активно работаем над этим. Но готовность есть давно. Скажу по секрету: если бы Ира сейчас была беременна, я был бы очень счастлив!" - признается Дмитрий Гирявец.
Кто такой Дмитрий Гирявец?
Дмитрий Гирявец - украинский теле- и киноактер. Снимался в сериалах "Папаньки", "Женский доктор", "СидОренки - СидорЕнки", "Домик на счастье" и пр. Самая известная работа - Богдан в сериале "Голова". Пишет стихи и музыку.
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