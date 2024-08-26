3-летнему сыну популярной украинской блогерши поставили неизлечимый диагноз

Баба Даша рассказала, когда заметила первые симптомы у малыша, и поделилась его успехами.

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Блогерша Баба Даша раскрыла сложный диагноз младшего сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_baba_dasha

Украинская блогерка и бизнесвумен Баба Даша - живое воплощение успешного успеха, к которому многие стремятся сегодня. У Дарьи Пазюк трое замечательных деток, любящий муж, успешный бизнес и дом - полная чаша.

Однако лишь недавно, в своем первом интервью про личную жизнь, Даша рассказала о том, что скрывается за идеальной инста-картинкой. В частности в беседе со Славой Деминым она призналась, что у ее младшего сына есть нарушения развития.

"У нас сенсорно-моторная алалия. Некоторое время я просто не верила в этот диагноз, я не принимала, я всем говорила, что с моим ребенком все хорошо. Ребенок не реагирует, ты его зовешь, а он не реагирует. Он гудит, не тычет пальчиком, не говорит, что он хочет, на ровном месте он устраивает истерику, может зацикливаться на чем-то одном. Алалия и аутизм похожи, но это не аутизм", - поделилась блогерша.

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При этом Пазюк отметила, что семья старательно работает над неизлечимым диагнозом сына. 3-летний Артем ходит к специалистами, где уже делает заметные успехи. К примеру, недавно ему удалось сказать слово "мама".

"Сейчас у Темы огромный прогресс, потому что мы много чего делаем. Мне пишут: "Как вы справились, как морально, что делали?". Я говорю, что знаю, как сложно, но надо принять. У тебя уже такой ребенок, но он самый лучший, все будет хорошо. Если ты не веришь в своего ребенка, кто будет верить?" - отмечает Баба Даша.

Кто такая _baba_dasha? _baba_dasha (Баба Даша; настоящее имя - Дария Пазюк) - украинская блогерша и бизнесвумен. Ведет lifestyle-блог в Instagram на более чем 750 тыс. подписчиков. Вместе с супругом владеет четырьмя магазинами.

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