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Финалист Холостячки с Ксенией Мишиной впервые показал "секретную" маму сына

Анна Подгорная
25 августа 2024, 22:42
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Алексей Тригубенко с позволения избранницы поделился семейным снимком.
Алексей Тригубенко с сыном
Алексей Тригубенко новости - Тригубенко показал маму своего первенца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

В июле 2023 года украинский предприниматель Алексей Тригубенко, который стал финалистом романтического реалити-шоу Холостячке с Ксенией Мишиной, неожиданно для своих поклонников стал отцом. У него появился сын, которого назвали Марком.

Личность мамы мальчика Тригубенко держит в тайне. Ранее он рассказывал, что незадолго до полномасштабной войны он встретил свою любовь. Вероятно она и подарила Алексею сына.

Недавно в своем блоге в Instagram бизнесмен не только раскрыл имя мамы Марка, но и показал трогательное семейное фото, на котором можно рассмотреть женщину. Ее зовут Ольга, она имеет стройную фигуру и длинные русые волосы.

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Алексей Тригубенко и его избранница живут в гражданском браке и не торопятся законно оформлять отношения. Однако общего сына Марка пара воспитывает вместе.

Алексей Тригубенко с семьей
Алексей Тригубенко новости - Тригубенко показал маму своего первенца / instagram.com/aleksey_trygubenko

Что такое Холостячка?

Холостячка - романтическое реалити-шоу от СТБ, женская версия проекта "Холостяк" (украинская адаптация американского шоу свиданий "The Bachelor"). Первый сезон вышел в 2020 году. Его главной героиней стала украинская актриса Ксения Мишина. В 2021 году зрители увидели второй сезон шоу с певицей Златой Огневич в главной роли.

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Ранее украинский певец EL Кравчук резко вступился за Олега Винника, который тайно выехал из Украины в начале полномасштабной войны, а теперь пытается вернуться на украинскую сцену.

Также стало известно, что 22-летняя дочь владельца футбольного клуба "Динамо" Игоря Суркиса Яна беременна первенцем. Об этом будущая мама сообщила в социальных сетях.

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