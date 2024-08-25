Финалист Холостячки с Ксенией Мишиной впервые показал "секретную" маму сына

Алексей Тригубенко с позволения избранницы поделился семейным снимком.

https://stars.glavred.info/finalist-holostyachki-s-kseniey-mishinoy-vpervye-pokazal-sekretnuyu-mamu-syna-10591511.html Ссылка скопирована

Алексей Тригубенко новости - Тригубенко показал маму своего первенца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

В июле 2023 года украинский предприниматель Алексей Тригубенко, который стал финалистом романтического реалити-шоу Холостячке с Ксенией Мишиной, неожиданно для своих поклонников стал отцом. У него появился сын, которого назвали Марком.

Личность мамы мальчика Тригубенко держит в тайне. Ранее он рассказывал, что незадолго до полномасштабной войны он встретил свою любовь. Вероятно она и подарила Алексею сына.

Недавно в своем блоге в Instagram бизнесмен не только раскрыл имя мамы Марка, но и показал трогательное семейное фото, на котором можно рассмотреть женщину. Ее зовут Ольга, она имеет стройную фигуру и длинные русые волосы.

видео дня

Алексей Тригубенко и его избранница живут в гражданском браке и не торопятся законно оформлять отношения. Однако общего сына Марка пара воспитывает вместе.

Алексей Тригубенко новости - Тригубенко показал маму своего первенца / instagram.com/aleksey_trygubenko

Что такое Холостячка? Холостячка - романтическое реалити-шоу от СТБ, женская версия проекта "Холостяк" (украинская адаптация американского шоу свиданий "The Bachelor"). Первый сезон вышел в 2020 году. Его главной героиней стала украинская актриса Ксения Мишина. В 2021 году зрители увидели второй сезон шоу с певицей Златой Огневич в главной роли.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее украинский певец EL Кравчук резко вступился за Олега Винника, который тайно выехал из Украины в начале полномасштабной войны, а теперь пытается вернуться на украинскую сцену.

Также стало известно, что 22-летняя дочь владельца футбольного клуба "Динамо" Игоря Суркиса Яна беременна первенцем. Об этом будущая мама сообщила в социальных сетях.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред