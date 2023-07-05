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Финалист Холостячки с Ксенией Мишиной стал отцом

Анна Подгорная
5 июля 2023, 22:39 обновлено 5 июля, 22:39
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Алексей Тригубенко уже представил миру новорожденного малыша.
Алексей Тригубенко
Алексей Тригубенко впервые стал отцом и показал сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Украинский бизнесмен Алексей Тригубенко вместе с комиком Александром Эллертом дошли до финала первого сезона романтического реалити-шоу Холостячка. Оба мужчины боролись за внимание актрисы Ксении Мишиной. Она выбрала Эллерта, а Тригубенко пошел своей дорогой.

Которая, к слову, оказалась крайне счастливой. Сегодня на своей странице в Instagram он опубликовал фото из одного из столичных роддомов. На снимке видно, как Алексей держит в руках новорожденного малыша.

Так мужчина сообщил своим подписчикам, что впервые стал отцом. У Тригубенко появился сын. "Добро пожаловать в этот мир, сынок! Не знал, что можно чувствовать столько любви", - поделился эмоциями он.

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К слову, личность женщины, которая подарила Алексею сына, неизвестна. Мужчина скрытен относительно своей личной жизни. Летом прошлого года он рассказывал, что встретил незадолго до войны девушку. Вероятно, загадочная избранница и стала матерью его первенца.

Алексей Тригубенко
Алексей Тригубенко впервые стал отцом и показал сына / instagram.com/aleksey_trygubenko

Ранее украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко рассказал, почему все еще не женат в свои 36 лет, а также рассказал, что в романтических отношениях вызывает у него депрессию.

Также стало известно, что во второй раз мамой стала украинская певица Ната Жижченко (ONUKA) - артистка скрывала беременность, поэтому появление ребенка стало для поклонников настоящим сюрпризом.

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