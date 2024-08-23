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22-летняя дочь Суркика объявиоа о беременности

Алена Кюпели
23 августа 2024, 18:24
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22-летняя дочь Суркиса порадовала новостью о своей первой беременности.
Дочь Сурика объявила о беременности
Дочь Сурика объявила о беременности / Коллаж Главред, фото Instagram/y.surkis777

Младшая дочь владельца футбольного клуба "Динамо" Игоря Суркиса Яна сообщила о беременности.

22-летняя балерина объявила о своем интересном положении, показав фотографии себя на фоне моря.

Девушка сообщила, что находится на 6 месяце. Отцом ее первенца станет футболист Кристиан Биловар, с которым она обвенчалась еще в июле прошлого года. "6 месяцев растущей любви", - написала она.

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Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины

Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.

В 1997 году "Динамо" вновь возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

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