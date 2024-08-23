"Какие могут быть претензии": EL Кравчук резко вступился за Олега Винника

Украинский певец EL Кравчук дал свой комментарий относительно бегства Олега Винника в Германию. Исполнитель честно рассказал, что думает и как сейчас относится к артисту.
Как известно, накануне Олег Винник обратился к ВСУ и изрядно разозлил украинцев. Певец решил напомнить о себе и записал новое видео в Германии.
Также артист сообщил о релизе новой песни "Мои люди". Это был анонс перед тем, как Винник планирует возобновить свою карьеру в Украине после 2,5 лет перерыва.
Кто такой EL Кравчук?
EL Кравчук - украинский певец, актер и телеведущий. В 1995 году подал заявку на участие в международном конкурсе "Червона Рута" и победил в нем. Началась запись первого альбома. В 1996 году подписал контракт с лейблом "Музыкальная биржа" и поступил в Киевскую государственную консерваторию. В 1997 году вышел первый альбом исполнителя "Ничей". В 2003 году Кравчук сделал перерыв в сольной карьере и все время посвятил театральной постановке "Гамлет" (режиссер - Андрей Жолдак). Кравчук принял участие в 85 спектаклях в Украине, Голландии, Франции, Испании, Македонии, Хорватии, Румынии, Болгарии, Польше, Германии, России, Сербии.
EL Кравчук рассказал, что Олег является резидентом Германии, ведь в течение длительного времени проживал там. Артист не может понять, почему украинцы обвиняют Винника в измене, если тот имеет гражданство другой страны.
"Я считаю, что это шутки какие-то. Это какой-то вброс. Просто сначала Олег, когда появился в Украине, он был гражданином другой страны. Он не был гражданином Украины. Возможно, и был, но до какого-то времени, потому что он, конечно, родился в Украине. Но потом он уехал. У меня, например, в Берлине живут родственники, которые уехали еще в 90-х. Не знаю, какие мы можем к нему иметь претензии. Ну уехал, так и уехал", - поделился певец.
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К слову, на своей странице в TikTok Винник уже начал публиковать свои видео, на последнем он засветился на балконе и поблагодарил ВСУ, назвав их "своими людьми".Также певец показал свой "огород" на балконе, где растут огурцы, помидоры, базилик. Не все пользователи соцсети оценили такое возвращение артиста и написали ему массу негативных комментариев, хотя есть и такие, кто ждет новую песню певца.
А вот Слава Демин предположил, что Олег Винник имеет ложное представление о своих фанатах. Как заявил Демин, Винник считает, что его "ждут миллионы" и именно по этой причине он решил выпустить новую песню после длительного молчания.
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