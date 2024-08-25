"Неожиданный, но искренний дуэт": Вакарчук спел с Шевченко для украинских воинов

Две украинские легенды встретились ради наших воинов.

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Святослав Вакарчук и Андрей Шевченко спели Оберіг группы Океан Эльзы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk, instagram.com/andriyshevchenko

Про спортивные таланты Святослава Вакарчука известно многим - в юности он увлекался баскетболом, а теперь тщательно следит за своей физической формой при помощи йоги. Однако мало кто знал, что Андрей Шевченко имеет музыкальный талант.

Его раскрыл лидер группы Океан Эльзы - в своем блоге в Instagram он показал, как футболист поет вместе с ним песню "Оберіг" из репертуара ОЭ. Вакарчук и Шевченко вместе посетили бойцов 13-ой Национальной гвардии Украины "Хартия", перед которыми дали импровизированный концерт.

"Неожиданный, но очень искренний дуэт", - подписал музыкальный ролик с Андреем Шевченко Святослав Вакарчук.

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В комментариях поклонники высоко оценили их тандем: "Красені! Дякую за підтримку військових і за все, що робите! Як же круто!", "Легендарні, видатні, мужні, мудрі та неймовірні Чоловіки нашої Країни! Пишаємося", "Зірковий дует, який заслуговує поваги і оплесків", "Як це круто! Такі два сонечка і так гарно запалили", "Дві легенди" и пр.

Смотрите видео, где Святослав Вакарчук и Андрей Шевченко поют песню "Оберіг" группы Океан Эльзы:

Кто такой Святослав Вакарчук? Святослав Вакарчук - украинский музыкант, певец, лидер группы Океан Эльзы. Заслуженный артист Украины. Создатель и председатель политической партии "Голос" (2019-2020). Выпустил 10 музыкальных альбомов в составе Океана Эльзы.

Кто такой Андрей Шевченко? Андрей Шевченко - украинский спортсмен, тренер и общественный деятель, в пршлом - футболист на позиции нападающего. Заслуженный мастер спорта Украины. Посол благотворительной платформы United24, которая занимается сбоом средств для помощи Украине и повышает осведомленность общества про войну в нашей стране.

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