"Неожиданный, но искренний дуэт": Вакарчук спел с Шевченко для украинских воинов

Про спортивные таланты Святослава Вакарчука известно многим - в юности он увлекался баскетболом, а теперь тщательно следит за своей физической формой при помощи йоги. Однако мало кто знал, что Андрей Шевченко имеет музыкальный талант.
Его раскрыл лидер группы Океан Эльзы - в своем блоге в Instagram он показал, как футболист поет вместе с ним песню "Оберіг" из репертуара ОЭ. Вакарчук и Шевченко вместе посетили бойцов 13-ой Национальной гвардии Украины "Хартия", перед которыми дали импровизированный концерт.
"Неожиданный, но очень искренний дуэт", - подписал музыкальный ролик с Андреем Шевченко Святослав Вакарчук.
В комментариях поклонники высоко оценили их тандем: "Красені! Дякую за підтримку військових і за все, що робите! Як же круто!", "Легендарні, видатні, мужні, мудрі та неймовірні Чоловіки нашої Країни! Пишаємося", "Зірковий дует, який заслуговує поваги і оплесків", "Як це круто! Такі два сонечка і так гарно запалили", "Дві легенди" и пр.
Смотрите видео, где Святослав Вакарчук и Андрей Шевченко поют песню "Оберіг" группы Океан Эльзы:
Кто такой Святослав Вакарчук?
Святослав Вакарчук - украинский музыкант, певец, лидер группы Океан Эльзы. Заслуженный артист Украины. Создатель и председатель политической партии "Голос" (2019-2020). Выпустил 10 музыкальных альбомов в составе Океана Эльзы.
Кто такой Андрей Шевченко?
Андрей Шевченко - украинский спортсмен, тренер и общественный деятель, в пршлом - футболист на позиции нападающего. Заслуженный мастер спорта Украины. Посол благотворительной платформы United24, которая занимается сбоом средств для помощи Украине и повышает осведомленность общества про войну в нашей стране.
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Также стало известно, что 22-летняя дочь владельца футбольного клуба "Динамо" Игоря Суркиса Яна беременна первенцем. Об этом будущая мама сообщила в социальных сетях.
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