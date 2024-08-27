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Алина Гросу впервые рассказала, кем работает ее "секретный" муж

Анна Подгорная
27 августа 2024, 02:40
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Также Гросу призналась, почему (не)скрывает своего избранника.
Алина Гросу
Алина Гросу новости - Алина Гросу рассказала про работу мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу в марте 2024 года во второй раз вышла замуж. После развода с первым мужем и громкого расставания с бойфрендом-россиянином во время полномасштабной войны, артистка решила не афишировать свою личную жизнь.

С момента тайной свадебной церемонии она скрывает своего избранника. Впрочем, по заверениям Гросу, лишь в социальных сетях, дескать она ни от кого не прячется и выходит с супругом в свет, а свои блоги предпочитает посвящать исключительно своей профессиональной деятельности и творчеству.

"Я никого не прячу, мы вместе посещаем мои выступления и его работу. Те, кто должен знать, знают его. Просто я не публикую в соцсети его лицо, потому что в первую очередь это мой блог, где я как певица и актриса делюсь своей работой", - заявила звезда в комментарии для Фактов ICTV.

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При этом Алина Гросу отметила, что ее второй муж - бизнесмен, который имеет отношение к миру шоу-бизнеса. "Мы связаны в профессии, помогаем друг другу. Он режиссер фильмов, рекламы и клипов. Дублирует фильмы и игры на английском языке для Америки и Китая, снимается в кино и преподает. Также у него есть свой бизнес", - поделилась певица.

Кто такая Алина Гросу

Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее финалист Холостячки с Ксенией Мишиной, бизнесмен Алексей Тригубенко, впервые показал "секретную" маму своего единственного сына, которую он скрывает уже более двух лет.

Также Святослав Вакарчук спел для украинских воинов в необычном дуэте - песню из репертуара Океана Эльзы он исполнил вместе с футболистом Андреем Шевченко.

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