Алина Гросу впервые рассказала, кем работает ее "секретный" муж

Также Гросу призналась, почему (не)скрывает своего избранника.

https://stars.glavred.info/alina-grosu-vpervye-rasskazala-kem-rabotaet-ee-sekretnyy-muzh-10591817.html Ссылка скопирована

Алина Гросу новости - Алина Гросу рассказала про работу мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу в марте 2024 года во второй раз вышла замуж. После развода с первым мужем и громкого расставания с бойфрендом-россиянином во время полномасштабной войны, артистка решила не афишировать свою личную жизнь.

С момента тайной свадебной церемонии она скрывает своего избранника. Впрочем, по заверениям Гросу, лишь в социальных сетях, дескать она ни от кого не прячется и выходит с супругом в свет, а свои блоги предпочитает посвящать исключительно своей профессиональной деятельности и творчеству.

"Я никого не прячу, мы вместе посещаем мои выступления и его работу. Те, кто должен знать, знают его. Просто я не публикую в соцсети его лицо, потому что в первую очередь это мой блог, где я как певица и актриса делюсь своей работой", - заявила звезда в комментарии для Фактов ICTV.

видео дня

При этом Алина Гросу отметила, что ее второй муж - бизнесмен, который имеет отношение к миру шоу-бизнеса. "Мы связаны в профессии, помогаем друг другу. Он режиссер фильмов, рекламы и клипов. Дублирует фильмы и игры на английском языке для Америки и Китая, снимается в кино и преподает. Также у него есть свой бизнес", - поделилась певица.

Кто такая Алина Гросу Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.

Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее финалист Холостячки с Ксенией Мишиной, бизнесмен Алексей Тригубенко, впервые показал "секретную" маму своего единственного сына, которую он скрывает уже более двух лет.

Также Святослав Вакарчук спел для украинских воинов в необычном дуэте - песню из репертуара Океана Эльзы он исполнил вместе с футболистом Андреем Шевченко.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред