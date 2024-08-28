Злата Огневич жестко отбрила хейтеров из-за "романа" с женатым мужчиной

Украинская певица Злата Огневич экспериментирует с творчеством, в частности приглашает для дуэта различных артистов. Так ее недавний выбор музыканта для трека "Без тебе" спровоцировал бурное обсуждение в сети - ее партнером стал Максим Бородин.
Песня о любви многим слушателям показалась чрезмерно откровенной. Причиной тому - клип, снятый в романтическом ключе, в котором лирических героев сыграли Огневич и Бородин.
Артисты были так правдоподобны в кадре, что многие стали подозревать их в романе и в реальной жизни. Злата сейчас одинока, но Максим - женатый мужчина с тремя детьми.
Огневич стали критиковать за чрезмерно откровенный клип, однако певица себя в обиду не дает. В комментарии для программы "Ранок у великому місті" она резко поставила критиков на место, и призвала не искать двойное дно там, где его нет. "И что? Люди пишут не только это в Интернете, еще много чего пишут. Это история такая. Воспринимайте это как кино", - отметила Злата Огневич.
Кто такая Злата Огневич?
Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.
Злата Огневич - последние новости:
Ранее стало известно, что Злата Огневич пыталась покончить с собой. Певица рассказала о том, что заставило ее задуматься о смерти, и с какими последствиями неудавшегося суицида она боролась много лет.
Также Огневич раскрыла подробности военной службы папы-пенсионера. Он ушел добровольцем в начале полномасштабной войны и теперь спасает жизни в госпитале на Харьковском направлении.
Читайте также:
- "Решила сделать что-то кардинальное": Злата Огневич удивила сменой имиджа
- "Закрой дверь": Злата Огневич сцепилась с преследователем
- Все всерьез: Злата Огневич показала личные кадры из свадебного салона
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред