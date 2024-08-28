Злата Огневич жестко отбрила хейтеров из-за "романа" с женатым мужчиной

Певица ответила на выпады в свою сторону из-за откровенностей в клипе "Без тебе".

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Злата Огневич новости - Огневич прокомментировала связь с Бородиным / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич экспериментирует с творчеством, в частности приглашает для дуэта различных артистов. Так ее недавний выбор музыканта для трека "Без тебе" спровоцировал бурное обсуждение в сети - ее партнером стал Максим Бородин.

Песня о любви многим слушателям показалась чрезмерно откровенной. Причиной тому - клип, снятый в романтическом ключе, в котором лирических героев сыграли Огневич и Бородин.

Артисты были так правдоподобны в кадре, что многие стали подозревать их в романе и в реальной жизни. Злата сейчас одинока, но Максим - женатый мужчина с тремя детьми.

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Огневич стали критиковать за чрезмерно откровенный клип, однако певица себя в обиду не дает. В комментарии для программы "Ранок у великому місті" она резко поставила критиков на место, и призвала не искать двойное дно там, где его нет. "И что? Люди пишут не только это в Интернете, еще много чего пишут. Это история такая. Воспринимайте это как кино", - отметила Злата Огневич.

Кто такая Злата Огневич? Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

Злата Огневич - последние новости:

Ранее стало известно, что Злата Огневич пыталась покончить с собой. Певица рассказала о том, что заставило ее задуматься о смерти, и с какими последствиями неудавшегося суицида она боролась много лет.

Также Огневич раскрыла подробности военной службы папы-пенсионера. Он ушел добровольцем в начале полномасштабной войны и теперь спасает жизни в госпитале на Харьковском направлении.

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