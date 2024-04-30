Маша Кондратенко оценила слухи о том, что она - Klavdia Petrivna

Украинская певица Маша Кондратенко прокомментировала слухи о том, что именно она и является анонимной исполнительницей Klavdia Petrivna.

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Слухи утверждают, что Маша Кондратенко и есть Klavdia Petrivna / коллаж Главред, фото Instagram

Известная украинская поп-певица Маша Кондратенко 28 апреля прокомментировала слухи о том, что именно она является анонимной певицей Klavdia Petrivna. Такой сюжет вышел в эфире телеканала TET.

"Я не могу ни опровергнуть, ни подтвердить. Я пока что, знаете, такая – буду держать загадку", – сказала артистка.

Слухи о том, что в образе Klavdia Petrivna записывается и выступает именно Кондратенко, появились не так давно. В феврале 2024 года Маша во время церемонии награждения лауреатов музыкальной премии издания Liroom вышла на сцену, чтобы получить награду, присужденную Klavdia Petrivna в номинации "Дебют года".

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Кто такая Маша Кондратенко? Маша Кондратенко - украинская певица, актриса и блогер. Стала известной после съемок в телесериале "Школа" (2018-2019), где она играла школьницу Соню. Финалистка десятого сезона талант-шоу "Голос страны" (2020), сообщает "Википедия".

Во время награждения Кондратенко лукаво не стала ни подтверждать, ни опровергать, что именно она выпускает песни под псевдонимом Klavdia Petrivna. При этом артистка появилась на сцене в широкополой шляпе (а этот головной убор четко ассоциируется именно с анонимной певицей).

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