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Маша Кондратенко оценила слухи о том, что она - Klavdia Petrivna

Дмитрий Видоменко
30 апреля 2024, 03:40
Украинская певица Маша Кондратенко прокомментировала слухи о том, что именно она и является анонимной исполнительницей Klavdia Petrivna.
Кондратенко, Петровна
Слухи утверждают, что Маша Кондратенко и есть Klavdia Petrivna / коллаж Главред, фото Instagram

Известная украинская поп-певица Маша Кондратенко 28 апреля прокомментировала слухи о том, что именно она является анонимной певицей Klavdia Petrivna. Такой сюжет вышел в эфире телеканала TET.

"Я не могу ни опровергнуть, ни подтвердить. Я пока что, знаете, такая – буду держать загадку", – сказала артистка.

Слухи о том, что в образе Klavdia Petrivna записывается и выступает именно Кондратенко, появились не так давно. В феврале 2024 года Маша во время церемонии награждения лауреатов музыкальной премии издания Liroom вышла на сцену, чтобы получить награду, присужденную Klavdia Petrivna в номинации "Дебют года".

видео дня

Кто такая Маша Кондратенко?

Маша Кондратенко - украинская певица, актриса и блогер. Стала известной после съемок в телесериале "Школа" (2018-2019), где она играла школьницу Соню. Финалистка десятого сезона талант-шоу "Голос страны" (2020), сообщает "Википедия".

Во время награждения Кондратенко лукаво не стала ни подтверждать, ни опровергать, что именно она выпускает песни под псевдонимом Klavdia Petrivna. При этом артистка появилась на сцене в широкополой шляпе (а этот головной убор четко ассоциируется именно с анонимной певицей).

Украинский шоу-биз - новости по теме

Ранее певец Артем Пивоваров поссорился со зрителем прямо во время собственного концерта. Артист обратил внимание на зрителя, который во время выступления звезды все время показывал большой палец, перевернутый вниз, демонстрируя свое недовольство мероприятием.

Кроме того, Michelle Andrade и Артем Пивоваров после совместного участия на шоу на Новом канале неожиданно решили снять совместный микс на песни Дом и Proud, а потом записать песню.

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