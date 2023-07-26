Пивоваров поссорился со зрителем во время концерта

Тот весь концерт демонстрировал, как ему не нравится концерт Артема Пивоварова

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Артем пивоваров поссорился на концерте / Коллаж Главред, фото Instagram/pivovarovmusic

Украинский исполнитель Артем Пивоваров поссорился со зрителем прямо во время собственного концерта.

По информации ТСН, артист обратила внимание на зритель, который во время выступления артиста все время показывал большой палец, перевернутый вниз, демонстрируя свое недовольство мероприятием.

Между тем, артист не стал терпеть, а обратился к недовольному слушателю.

"Иди сюда! Ты показываешь весь вечер вот так "дизлайк". Иди сюда на сцену, пожалуйста. Давай, друг. Или мне прийти к тебе? Смелее, ты ли не о смелости?, но в другую сторону? Если хочешь попробовать, нет вопросов. Фонограмма всегда к твоим услугам", - обратился к зрителю Пивоваров.

Напомним, ранее стали известны имена всех тренеров Голосу країни-13.Тренерами стали self-made артистка Юлия Санина, звезда номер 1 в Украине - Артем Пивоваров, музыкальный продюсер, соучредитель лейбла ENKO Иван Клименко и лицо современной музыки и тренер-победительница Голосу країни-11 - DOROFEEVA. Ведущие сезона - Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Ранее также Michelle Andrade и Артем Пивоваров после совместного участия на шоу на Новом канале неожиданно решили снять совместный микс на песни Дом и Proud, а потом записать песню.

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