"Прилетело очень сильно": Артем Пивоваров сломал нос поклоннице на концерте

Артем Пивоваров ненароком сломал нос своей поклоннице во время концерта и уже извинился из-за случившегося.

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Артем Пивоваров запустил барабанную палочку в поклонницу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pivovarovmusic/

Популярный украинский певец Артем Пивоваров отыграл масштабный концерт в Киеве.Настоящей сенсацией стало участие загадочной певицы Klavdia Petrivna, но во время концерта случился крупный инцидент – певец сломал носа зрительнице.

Как сказала пострадавшая в видео, которое опубликовал артист в своих соцсетях, ей прилетело очень сильно.

видео дня

"Это не я сама. Я пробиралась к сестре и мне что-то просто прилетело в нос очень сильно", - заявила женщина.

Происшествие случился, когда Пивоваров бросил в толпу барабанную палочку.

"Такого еще не было", – сказал артист.

Артем, конечно же, извинился перед поклонницей после концерта.

Кто такой Артем Пивоваров? Артем Пивоваров - украинский певец, автор песен, саунд-продюсер, бывший тренер шоу "Голос країни-13". Выпустил 5 студийных альбомов и 20 синглов. Автор проекта "Твої вірші, мої ноти". Обладатель двух премий YUNA (2021, 2022) и ордена "За заслуги" третьей степени.

Артем Пивоваров - последние новости по теме

Отметим, ранее Артем Пивоваров поссорился со зрителем прямо во время собственного концерта. Артист обратил внимание на зрителя, который во время выступления звезды все время показывал большой палец, перевернутый вниз, демонстрируя свое недовольство мероприятием.

А также Michelle Andrade и Артем Пивоваров после совместного участия на шоу на Новом канале неожиданно решили снять совместный микс на песни Дом и Proud, а потом записать песню.

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