"Дрожайте": у певицы Джамалы пополнение в семье

Украинская популярная певица Джамала рассказала поклонникам о своей радости, что у нее случилось пополнение в семье.
На своей странице в соцсетях артистка отметила, что у нее появился щенок породы мальтипу.
Джамала показала кадры с пушистиком и раскрыла, что назвала его Кофи. Певица не сдерживала эмоций радости и зацеловала друга, которого держала на руках.
"Ну что, подписчики, дрожайте. Теперь у меня есть Кофи! Добро пожаловать в нашу семью! Без комментариев", — заявила звезда.
Кто такая Джамала?
Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".
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