"Дрожайте": у певицы Джамалы пополнение в семье

Джамала поделилась, что в ее семье появился еще один любимчик.

https://stars.glavred.info/drozhayte-u-pevicy-dzhamaly-popolnenie-v-seme-10592420.html Ссылка скопирована

Джамала показала нового члена семьи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaa

Украинская популярная певица Джамала рассказала поклонникам о своей радости, что у нее случилось пополнение в семье.

На своей странице в соцсетях артистка отметила, что у нее появился щенок породы мальтипу.

видео дня

Джамала показала кадры с пушистиком и раскрыла, что назвала его Кофи. Певица не сдерживала эмоций радости и зацеловала друга, которого держала на руках.

Джамала / инфографика: Главред

"Ну что, подписчики, дрожайте. Теперь у меня есть Кофи! Добро пожаловать в нашу семью! Без комментариев", — заявила звезда.

Джамала завела собаку / фото: скрин instagram.com/jamalajaaa/

Кто такая Джамала? Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее звезда "Пиратов Карибского моря", голливудская актриса Кира Найтли, рассказала про неизлечимое расстройство дочери, которое девочка унаследовала от своей звездной матери.

Также стало известно, что дом Тома Хэнкса ограбили. Его особняк в Лос-Анджелесе, в котором он живет с женой Ритой Уилсон, пострадал от рук банды серийных грабителей.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред