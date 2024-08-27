Джамала показала свой "молодильный" подарок

Певица Джамала является многодетной мамой и воспитывает целое мужское царство.

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Джамала воспитывает троих сыновей/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица и победительница конкурса Евровидение-2016 Джамала показала свой "подарочек", который делает ее моложе на несколько лет.

Об этом певица поделилась на своей странице в Instagram.

По случаю 41-летия артистка опубликовала сообщение, где рассказала о лучшем презенте. Джамала отметила, что самый ценный подарок, который она сделала, это родила третьего сына. Сообщение артистка дополнила снимком с крошечным малышом.

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Джамала / инфографика: Главред

В частности, певица показала, как с 3-месячным сыном плавала в бассейне.

Кто такая Джамала? Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

"Лучшее, что я могла себе подарить на новый год – у меня есть. Еще бы победы, и все! Однажды услышала выражение известного чайлдфри дизайнера Карла Лагельфеда, говорящего: "Дети рядом предоставляют вам лишние сто лет". Ничего не знаю об этом. Мне кажется наоборот. С тобой рядом я выгляжу на 23. С Днем Рождения меня! Спасибо, что жива силам ВСУ", - добавила она.

Трогательное поздравление также опубликовал муж певицы, который признался ей в "безграничной любви".

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