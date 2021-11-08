Мама Илона Маска вышла в свет в роскошном платье от украинского дизайнера

Мэй Маск вышла на публику в платье от украинского дизайнера / Фото instagram.com/yuliya_magdych

73-летняя мать американского миллиардера, изобретателя и главы компании Tesla Илона Маска вышла в свет в платье с вышивкой от украинского дизайнера Юлии Магдыч.

Мэй Маск пришла в эффектном образе на светское мероприятие в Дохе (Катар). Фото опубликовала сама дизайнер платья Юлия Магдыч в Instagram.

Белое платье украшено синим бисером. Свой роскошный образ Мэй Маск дополнила позолоченными массивными серьгами, красной сумочкой с металлическими вставками и серебряными босоножками.

Мэй Макс 50 лет работала моделью / Фото instagram.com/yuliya_magdych

Мэй Маск в платье от Юлии Магдыч / Фото instagram.com/yuliya_magdych

Мэй Маск на протяжении 50 лет работала моделью, появлялась на обложках известных журналов, включая Time. Мать троих детей: сыновей Илона Маска, Кимбала Маска и дочери Тоски Маск.

Юлия Магдыч родилась в 1985 году во Львове. Собственный бренд вышитых платьев девушка представила в 2013 году, с тех пор они полюбились модницам по всему миру. Средняя стоимость платьев от Yuliya Magdych составляет 15-20 тысяч гривень.

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Как сообщал Главред, в сентябре стало известно, что Илон Маск снова свободен – он и канадская певица Клэр Буше, более известная под псевдонимом Граймс, расстались. У них есть совместный ребенок. Вместе они были три года.

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