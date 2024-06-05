Леди Гага прокомментировала слухи о своей беременности

Стефани Джерманотта не показала поклонникам свой животик, который спровоцировал бурю обсуждений.

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Леди Гага новости - Леди Гага опровергает слухи о беременности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ladygaga

Американская певица Леди Гага на днях спровоцировала слухи о своей беременности - по Сети разлетелись снимки со свадьбы ее сестры, на которых звезды позирует с характерно округлившимся животиком.

Леди Гага и ее бойфренд, генеральный директор Parker Group Майкл Полански, вместе уже около четырех лет. Певица никогда не скрывала, что хочет стать мамой, поэтому слухи про ее беременность все восприняли более чем благосклонно.

Тем временем сама звезда заявляет, что в данный момент не ждет ребенка. Об этом она сообщила на видео в TikTok. "Не беременна, просто плачу в спортзале", - написала певица.

видео дня

Впрочем, в кадре Леди Гага позировала совсем на в спортзале, а в комнате, похожей на гримерную, и показала фанатам лишь свой свой макияж, а не фигуру. Поэтому заявлению о ее "небеременности" поверили далеко не все.

Смотрите видео, где Леди Гага опровергает слухи про свою беременность:

Кто такая Леди Гага? Леди Гага (настоящее имя - Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) - американскя певица, автор песен, продюсер, актриса. Обладательница премий "Оскар" (2019) и "Золотой Глобус" (2016, 2019), а также одинадцати статуэток "Грэмми". Дискография Леди Гаги насчитывает 7 студийных альбома, 32 сингла и 19 видеоклипов.

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