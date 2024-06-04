Леди Гага беременна первенцем - СМИ

Первые фото Стефани Джерманотты с округлым животиком засняли на семейном мероприятии.

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Леди Гага новости - Леди Гага впервые станет мамой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В начале апреля Леди Гага спровоцировала слухи о скорой свадьбе - на ее пальце было замечено крупное кольцо. Тогда СМИ предполагали, что бойфренд певицы, генеральный директор Parker Group Майкл Полански, после четырех лет отношений все же решился сделать ей предложение.

Тогда агенты артистки не стали комментировать украшение, которое наделало столько шума. Однако недавно в прессе появилось более убедительное доказательство того, что отношения Леди Гаги и Майкла Полански вышли на совершенно новый уровень.

На днях папарацци "поймали" артистку на свадьбе у ее сестры Натали Джерманотты. На ужин перед праздничной церемонией Леди Гага в компании бойфренда пришла в облегающем черном мини, которое подчеркнуло характерно округлый животик, сообщило издание The Sun.

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Свои отношения с Полански певица практические не комментирует, поэтому и вероятная беременность пока не подтверждена официально. Если это все же окажется правдой, то Леди Гага через считанные месяцы впервые станет мамой.

lady gaga at her sister’s wedding. pic.twitter.com/oh8gLlbozO — pop culture (@gagasyuyi) June 3, 2024

Кто такая Леди Гага? Леди Гага (настоящее имя - Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) - американскя певица, автор песен, продюсер, актриса. Обладательница премий "Оскар" (2019) и "Золотой Глобус" (2016, 2019), а также одинадцати статуэток "Грэмми". Дискография Леди Гаги насчитывает 7 студийных альбома, 32 сингла и 19 видеоклипов.

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Ранее стало известно, что 15-летяя дочь Джоли и Питта демонстративно отказалась от фамилии отца. Вивьен Маршелин пошла по стопам родителей, и взяла в качестве творческого псевдонима фамилию Анджелины.

Также 65-летняя Мадонна завела нового мальчика-игрушку - об этом сообщил инсайдер из близкого окружения певицы. Новый роман Мадж закрутила всего через пару дней после расставания с предыдущим бойфрендом.

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