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Ксения Мишина рассказала, как питается и нарвалась на критику

Дмитрий Видоменко
9 января 2024, 22:39
Актриса Ксения Мишина, будучи на отдыхе в Таиланде, выложила в соцсети перечень продуктов, которые она употребляет, и получила критику в ответ.
Мишина, новый костюм
Ксения Мишина утверждает, что свою фигуру поддерживает правильными питанием / коллаж Главред, фото Instagram

Известная украинская актриса театра и кино Ксения Мишина (бывшая участница реалити-шоу "Холостячка", которая сейчас вместе с сыном Платоном отдыхает в Таиланде, рассказала, как она питается и поддерживает свое тело в прекрасной форме.

"Один из популярных запросов в моем блоге — это вопрос моего питания. Я пропагандирую здоровое сбалансированное питание и ниже немного объясню, что это значит", —пишет актриса.

По ее словам, сбалансированность питания — наличие белков + жиров + углеводов".

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Кроме того, для своих фанатов Мишина выложила список продуктов, которые обычно употребляет каждый день.

"Белки: мясо (курица, говядина), лосось, яйца, тунец, белая рыба— Углеводы: батат, овощи, коричневый рис, овсянка, бобы, киноа, фрукты, гречка, макароны из твердых сортов. Жиры: авокадо, орехи, масла (кокосовое, оливковое), чиа, лосось, лен. Не забываем о воде и спорте. И ваше тело будет здоровым, сильным и красивым", — написала актриса.

Но, по понятным причинам, далеко не все поклонники Мишиной обрадовались таким советам и отметили, что во время войны неуместно выставлять снимки с отдыха и хвастаться продуктами, которые многие не могут себе позволить.

Напомним, известная украинская актриса театра и кино, а также бывшая участница реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина вместе с сыном Платоном отправилась на рождественский отдых в Таиланд. Сначала женщина планировала ретриты с различными духовными практиками, но из-за проблем с няней они решили путешествовать сами.

Также Ксения Мишина поддержала желание сына покрасить волосы в платиновый блонд и, возможно, даже проколоть ухо.

Также украинский певец Павел Зибров раскрыл секрет идеальных отношений с женой. Скоро артист будет отмечать со своей избранницей жемчужную свадьбу - 30 лет в браке.

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