"Лютий я не люблю за те, що назавжди забрав тебе": Билык записала рвущую душу версию "Снега"

Ирина Билык сделала невероятный рождественский подарок для фанатов – презентовала украиноязычную версию своего легендарного хита "Снег".

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Ирина Билык сделала украинскую версию своего старого хита / коллаж Главред, фото УНИАН

Известная украинская поп-певица и автор песен Ирина Билык сделала подарок своим многочисленным фанатам и перевела свой легендарный хит "Снег" на украинский язык. Трек уже опубликован на официальном YouTube-канале артистки.

Оригинальную версию Билык написала в 2003 году (а в 2011 году ее записал известный артист-путинист Филипп Киркоров). Через 20 лет Билык сделала перевод трека и вложила в него новые смыслы. Лирика, которую Ирина перевела лично, стала еще более чувственной.

"Лютий я не люблю за те, що назавжди забрав тебе", – фанатки считают, что эта строка непременно отзовется всем женщинам Украины, у которых февраль (и русские оккупанты) унес не только мирную жизнь, но и самых дорогих/близких людей.

К слову, "Сніг" – первый сингл из будущего украиноязычного сборника лучших хитов Ирины Билык за всю ее многолетнюю карьеру. Над ним певица снова работает со своим старым продюсером (и бывшим возлюбленным) Юрием Никитиным и его лейблом mamamusic. Выпуск пластинки намечен на первую половину 2024 года.

Напомним, ранее украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина рассказала, за что извиняется перед своим мужем Тимуром Хромаевым, который сейчас на фронте.

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