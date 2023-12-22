"Лютий я не люблю за те, що назавжди забрав тебе": Билык записала рвущую душу версию "Снега"

Известная украинская поп-певица и автор песен Ирина Билык сделала подарок своим многочисленным фанатам и перевела свой легендарный хит "Снег" на украинский язык. Трек уже опубликован на официальном YouTube-канале артистки.
Оригинальную версию Билык написала в 2003 году (а в 2011 году ее записал известный артист-путинист Филипп Киркоров). Через 20 лет Билык сделала перевод трека и вложила в него новые смыслы. Лирика, которую Ирина перевела лично, стала еще более чувственной.
"Лютий я не люблю за те, що назавжди забрав тебе", – фанатки считают, что эта строка непременно отзовется всем женщинам Украины, у которых февраль (и русские оккупанты) унес не только мирную жизнь, но и самых дорогих/близких людей.
К слову, "Сніг" – первый сингл из будущего украиноязычного сборника лучших хитов Ирины Билык за всю ее многолетнюю карьеру. Над ним певица снова работает со своим старым продюсером (и бывшим возлюбленным) Юрием Никитиным и его лейблом mamamusic. Выпуск пластинки намечен на первую половину 2024 года.
Напомним, ранее украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина рассказала, за что извиняется перед своим мужем Тимуром Хромаевым, который сейчас на фронте.
Также украинская актриса Ксения Мишина перенесла первую в своей жизни операцию. Хирургическое вмешательство происходило под наркозом, которого у артистки прежде тоже не было.
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