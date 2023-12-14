Блогер спел украиноязычный кавер на раскрученный путинистом Киркоровым хит Билык

Украинский блогер и певец Александр Тесленко записал украиноязычный кавер на песню авторства легенды украинской эстрады Ирины Билык "Снег" ‒ максимально известную, к сожалению, не в ее версии, а в исполнении матерого артиста-путиниста Филиппа Киркорова. Видео со своим кавером Тесленко обнародовал на своей странице в TikTok.
В оригинальном тексте песни Билык поется: "Почему так жесток снег, оставляет твои следы. И по кругу зачем бег и бежишь от меня ты. Не дает до утра спать, снег растаявший – он вода. Ты одно лишь должна знать - я люблю тебя навсегда".
А Тесленко исполнил: "І чому так жорсток сніг? Залишає твої сліди. І по колу якийсь біг. І тікаєш від мене ти. Не дає до рання спать. Сніг розтанувший – він вода. Ти одне тільки маєш знать. Я кохаю без вороття".
И вот украинский перевод авторства Тесленко вызвал разногласия в комментариях. В частности, пользователи Сети указали блогеру на ошибки в тексте. Впрочем, большинство слушателей все же сошлось на том, что песня "Снег" в украинском переводе звучит куда любопытнее.
@teslenkomusic
Зробив переклад улюбленої пісні Ірини Білик - "Снег" як вам? ?♬ оригинальный звук - TESLENKO
Напомним, ранее украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина рассказала, за что извиняется перед своим мужем Тимуром Хромаевым, который сейчас на фронте.
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