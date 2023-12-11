Коляденко против Дикусара: Ирина Билык призналась, с кем у нее был лучший интим

Хоть Билык и утверждает, что "Любовь - яд", про бывших избранников она отзывается с большим уважением.

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Ирина Билык ответила, кто в постели лучше - Дмитрий Дикусар или Дмитрий Коляденко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dikusar_dmitriy, instagram.com/bilyk_iryna, instagram.com/kolyadenkodima_official

Украинская певица Ирина Билык была замужем 5 раз и верит, что однажды на пути ей встретится истинная любовь. Более того, недавно ей сделал предложение руки и сердца незнакомец, и артистка решила не ставить крест на этих отношениях.

Так или иначе, многим интересны подробности браков Билык, ведь мужчины у нее были хоть и творческие, но все совершенно разные. Во время недавнего интервью певицы для "Нашего радио", у нее спросили, с кем интимная жизнь у нее была лучше - с Дмитрием Коляденко или с Дмитрием Дикусаром.

Ирина не стала скромничать и ответила совершенно откровенно - оба мужчины в постели были для нее выше всяких похвал и близость с ними навевает на нее приятные воспоминания.

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"О! Они офигенные оба. Девушки, скажу откровенно: такие оба развратники. Прекрасные воспоминания", - без колебания заявила Ирина Билык.

Напомним, хореограф и певец Дмитрий Коляденко был третьим фактическим мужем певицы. С ним она была с 2003 по 2006 год. Их отношения постоянно попадали на первые строчки таблоидов, так как пара любила громко скандалить и мириться. Коляденко несколько раз делал Ирине предложения, но сейчас они просто коллеги и очень близкие друзья.

В 2007 году на проекте "Танцы со звездами" Билык познакомилась с четвертым мужем - танцором и хореографом, а ныне - воином ВСУ, Дмитрием Дикусаром. Пара поженилась в Рио-де-Жанейро, и распалась в 2010 году.

Ирина Билык ответила, кто в постели лучше - Дмитрий Дикусар или Дмитрий Коляденко / instagram.com/bilyk_iryna

Ранее стало известно, что муж онкобольной Шеннен Доэрти изменял ей на протяжении двух лет. Об этом сама актриса узнала перед операцией по удалению опухоли из мозга.

Также украинскую певицу и музыкального продюсера Наталью Могилевскую застукали с ребенком, который называл ее мамой. 48-летняя артистка своих детей не имеет, хоть и не единожды заявляла, что готова к материнству.

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