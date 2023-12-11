Коляденко против Дикусара: Ирина Билык призналась, с кем у нее был лучший интим

Украинская певица Ирина Билык была замужем 5 раз и верит, что однажды на пути ей встретится истинная любовь. Более того, недавно ей сделал предложение руки и сердца незнакомец, и артистка решила не ставить крест на этих отношениях.
Так или иначе, многим интересны подробности браков Билык, ведь мужчины у нее были хоть и творческие, но все совершенно разные. Во время недавнего интервью певицы для "Нашего радио", у нее спросили, с кем интимная жизнь у нее была лучше - с Дмитрием Коляденко или с Дмитрием Дикусаром.
Ирина не стала скромничать и ответила совершенно откровенно - оба мужчины в постели были для нее выше всяких похвал и близость с ними навевает на нее приятные воспоминания.
"О! Они офигенные оба. Девушки, скажу откровенно: такие оба развратники. Прекрасные воспоминания", - без колебания заявила Ирина Билык.
Напомним, хореограф и певец Дмитрий Коляденко был третьим фактическим мужем певицы. С ним она была с 2003 по 2006 год. Их отношения постоянно попадали на первые строчки таблоидов, так как пара любила громко скандалить и мириться. Коляденко несколько раз делал Ирине предложения, но сейчас они просто коллеги и очень близкие друзья.
В 2007 году на проекте "Танцы со звездами" Билык познакомилась с четвертым мужем - танцором и хореографом, а ныне - воином ВСУ, Дмитрием Дикусаром. Пара поженилась в Рио-де-Жанейро, и распалась в 2010 году.
Ранее стало известно, что муж онкобольной Шеннен Доэрти изменял ей на протяжении двух лет. Об этом сама актриса узнала перед операцией по удалению опухоли из мозга.
Также украинскую певицу и музыкального продюсера Наталью Могилевскую застукали с ребенком, который называл ее мамой. 48-летняя артистка своих детей не имеет, хоть и не единожды заявляла, что готова к материнству.
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